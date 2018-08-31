Слово судьи: организаторы US Open оправдали шведского арбитра, который подбадривал теннисиста

Ассоциация тенниса США не стала наказывать шведского судью Мохаммеда Лайани. Ранее, во время матча второго круга US Open, арбитр спустился с вышки к австралийцу Нику Кирьосу, который демонстрировал незаинтересованность в продолжении встречи, и стал его подбадривать. В итоге игроку удалось переломить ход матча и одержать победу. Многие спортсмены выразили возмущение поведением судьи, однако часть теннисной общественности поддержала Лайани.

Ник Кирьос зачастую оказывается в центре внимания любителей тенниса не столько благодаря своей игре, сколько из-за выходок, которые обеспечили ему славу одного из самых неоднозначных представителей ATP-тура. Скандал с участием австралийца произошёл и на нынешнем Открытом чемпионате США.

Во втором круге турнира спортсмен встречался с Пьером-Угом Эрбером. Посеянный под 30-м номером Кирьос выступал в роли фаворита матча, однако начало поединка у него не задалось. Француз выиграл первый сет со счётом 6:4 и повёл 3:0 во втором. Неудачный ход событий настолько расстроил уроженца Канберры, что по окончании короткого перерыва он остался сидеть на скамейке, отказываясь продолжать встречу.

В результате в происходящее пришлось вмешаться главному судье Мохаммеду Лайани. Стоит отметить, что швед уже имеет опыт в разрешении подобных конфликтов. В разное время он уже убеждал вернуться на корт соотечественника Кирьоса Бернарда Томича и француза Гаэля Монфиса.

Однако на этот раз арбитр не просто общался с игроком, сидя на судейской вышке. Он спустился к Кирьосу и на протяжении минуты о чём-то с ним оживлённо беседовал. При этом было слышно, что Лайани подбадривает игрока. Среди прочего звучали такие фразы, как «Я хочу тебе помочь», «Я видел твои матчи. Ты великолепный игрок» и «Я знаю, что это не ты».

Kyrgios won the second set after a pep talk from the chair umpire Mo Lahyani.



A USTA rep told me it is already looking into Lahyani's conduct in this match.



Absurd scenes. #USOpenpic.twitter.com/6qTMaoqPQd — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 30 августа 2018 г.

После беседы c судьёй теннисист не только переломил ход второго сета, доведя его до тай-брейка, но и отдал сопернику всего три гейма в третьем и четвёртом сетах.

В соответствии с регламентом ATP действия Лайани могут быть расценены как проявление необъективного отношения к одному из участников матча. Никто из официальных лиц, обслуживающих соревнования, не должен общаться с игроками подобным образом, так как это может спровоцировать конфликт интересов.

Сразу после окончания матча Ассоциация тенниса Соединённых Штатов (USTA), отвечающая за организацию турнира, попыталась оправдать действия арбитра. Её представители заявили, что судья лишь хотел узнать, хорошо ли себя чувствует Кирьос. А спуститься с вышки шведа заставил шум на трибунах, который препятствовал нормальному общению.

«Лайани подумал, что Кирьосу необходима медицинская помощь. Кроме того, он проинформировал теннисиста, что будет вынужден принять меры, если тот продолжит выказывать свою незаинтересованность в продолжении встречи», — цитирует главного судью турнира Брайана Йорли AFP.

Австралиец предпочёл занять схожую позицию.

«Разумеется, Мохаммед не давал мне никаких наставлений. У меня нет тренера на протяжении уже многих лет. Не уверен, что это можно назвать и воодушевлением», — признался Кирьос.

Однако заявления игрока и USTA показались теннисной общественности неубедительными. Многие обвинили судью во вмешательстве в ход матча.

Одним из первых на произошедшее отреагировал соперник австралийца Эрбер. На послематчевой пресс-конференции француз был достаточно сдержан, не пытаясь никого обвинить в случившемся.

«Мохаммед — очень хороший судья, который всех знает. Я думаю, он просто беспокоился о Нике и о матче, так как люди начали уходить после первого сета, увидев, что теннисист находится в плохом расположении духа», — заявил спортсмен.

На тот момент Эрбер признался, что не слышал, о чём конкретно шёл разговор между Лайани и Кирьосом. Однако вскоре после завершения встречи он объявил о том, что намерен дождаться ответа от организаторов.

«Я зол на арбитра. Он не должен был спускаться с вышки и пытаться вразумить Ника. Повлияло ли это на игру? Мы никогда об этом не узнаем… Но ещё больше я расстроен по поводу заявлений USTA, которая совершенно точно держит нас за дураков. Когда игроки совершают ошибки, они получают за это наказание», — написал француз.

Действия Лайани раскритиковали и другие теннисисты, чьи высказывания разозлили самого австралийца. Так, хорватка Донна Векич в своём Twitter призналась, что была удивлена поведением судьи. На это Кирьос в свойственной ему манере заявил, что спортсменка недовольна, только потому что сама проиграла. Однако этот комментарий показался ему слишком грубым, и он заменил его на более нейтральный.

«Мне не следовало писать так быстро после окончания матча. У каждого есть право на свою точку зрения, однако могу вас заверить, что о наставлениях речь не шла», — ответил спортсмен на комментарий Векич.

Недовольным действиями шведа остался и будущий соперник австралийца по третьему кругу US Open Роджер Федерер.

«Судья не должен спускаться с вышки. Я понимаю, что он хотел сделать. Но не стоит разговаривать подобным образом. Их беседа длилась слишком долго и в результате поменяла настрой игрока. Именно поэтому я не хочу, чтобы такое повторилось», — отметил швейцарец.

Не упустил возможности посмеяться над коллегой его друг Энди Маррей. В Instagram британец поинтересовался, когда же Кирьос планирует объявить о том, что Лайани стал его тренером. Австралиец оценил шутку, напомнив, что в последних двух сетах матча он проиграл всего три гейма, в чём нет заслуги шведа.

Одним из тех, кто встал на защиту Лайани, неожиданно для многих оказался легендарный американский теннисист Джон Макинрой, сам до сих пор славящийся своим противоречивым поведением. Он отметил, что Кирьос действительно выглядел не самым лучшим образом в первом сете, в связи с чем арбитр правильно поступил, спустившись к теннисисту.

«Я собираюсь сделать то, что не делал уже 40 лет. Я собираюсь встать на защиту судьи», — заявил Макинрой в интервью ESPN.

С легендарным теннисистом остался солидарен ещё один бывший американский теннисист Энди Роддик.

«Лайани — хороший человек, который искренне заботится о людях. Он сделал то, что не обязан был делать. Такое поведение должно встречаться чаще в наше время. К сожалению, для этого было неправильное время и место», — написал бывшая первая ракетка мира.

Под давлением общественности USTA вновь рассмотрела скандальный эпизод. На следующий день организация выпустила заявление, в котором сказано, что Лайани нарушил протокол соревнований. Ему предписано воздерживаться от подобных действий в будущем. При этом никакого наказания шведский арбитр не понесёт — ему разрешено дальше обслуживать матчи Открытого чемпионата США.