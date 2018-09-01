«Они не выполнили свою работу»: киприот Багдатис присоединился к критике в адрес организаторов US Open

Кипрский теннисист Маркос Багдатис раскритиковал организаторов Открытого чемпионата США по теннису. Спорная ситуация возникла во время матча между британцем Энди Марреем и испанцем Фернандо Вердаско. Маррей обвинил соперника в том, что тот консультировался со своим тренером во время 10-минутного перерыва, что строго запрещено регламентом. Киприот рассказал, что Вердаско не обсуждал с наставником матч. В то же время он считает, что организаторы неправы, потому что правила всё равно были нарушены.

Нынешний Открытый чемпионат США по теннису рискует стать рекордным по количеству скандалов и конфликтных ситуаций, происходящих между игроками и официальными лицами турнира. Очередным спортсменом, присоединившимся к критике организаторов, стал Маркос Багдатис.

Киприот остался недоволен действиями представителей Ассоциации тенниса Соединённых Штатов (USTA), которые, по его мнению, устанавливают правила, не желая следить за их выполнением.

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Уроженец Лимасола, проигравший французу Люке Пую, невольно стал свидетелем неоднозначной истории, которая произошла во втором раунде US Open между британцем Энди Марреем и испанцем Фернандо Вердаско.

Во время 10-минутного перерыва, предоставленного теннисистам после третьего сета в связи с жаркой погодой и высоким уровнем влажности, оба соперника удалились с корта, чтобы подготовиться к окончанию встречи.

По окончании отведённого времени британец появился на стадионе, будучи явно чем-то недовольным. После чего направился к супервайзеру, отвечающему за соблюдение порядка на турнире. Он рассказал, что видел, как в подтрибунном помещении Вердаско общался со своим тренером, а также с другим испанским игроком.

В соответствии с регламентном соревнований спортсмены не имеют права общаться со своими тренерами или представителями команд на протяжении всего поединка, включая вынужденные паузы. Однако организаторы предпочли никак не реагировать на слова Маррея, и матч был продолжен. Его итогом стало поражение спортсмена из Великобритании со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 4:6.

Позднее на пресс-конференции Маррей рассказал подробности случившегося.

«Я был в душе в то время, как Фернандо принимал ледяную ванну. Выйдя из кабинки, я заметил, что он общается со своим наставником, а также с теннисистом, с которым они выступают в парном разряде. Но нам категорически запрещено это делать», — рассказал британец.

По словам Маррея, во всей ситуации его больше всего поразило не то, что соперник нарушил установленные правила, а реакция официальных лиц.

«Я говорил на эту тему со своей командой. Нам чётко дали понять, что спортсмены не имеют права разговаривать с тренерами. Очевидно, что они не делали это слишком долго, но это самые значимые соревнования в мире. И если есть установки, то их необходимо соблюдать. Это нечестно по отношению ко второму игроку, так как соперник может обсудить совершенно разные вещи, касающиеся хода встречи, тактики и так далее», — заявил теннисист.

Вскоре после заявления шотландца своей версией произошедшего поделился и сам Вердаско. Он поспешил опровергнуть сказанное Марреем, отметив, что его тренер действительно находился в подтрибунном помещении, однако никакой беседы между ними не было.

«Я увидел моего наставником в раздевалке, но мы с ним не перекинулись ни одним словом. Кажется, потом он совсем вышел. В ледяной ванне я находился вместе с Маркосом и членом его команды. Кроме того, там был парень, который следил за временем. Мне хорошо известны правила. Не хочу сказать, что Энди лжёт, но ничего подобного тогда не было», — добавил испанец.

Энди Маррей

Reuters

© Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Однако слова Вердаско не показались британцу убедительными. Покидая US Open, он разместил в Instagram сообщение о намерении проверить состояние своего здоровья, так как, скорее всего, у него «возникли галлюцинации».

На следующий день своё мнение по поводу произошедшего выразил и невольный свидетель событий Маркос Багдатис. Киприот внёс определённую ясность в ситуацию, отметив, что оба теннисиста в какой-то степени правы.

«Никто не контролировал действия Фернандо, когда пришёл его тренер. Но они не обсуждали матч, он лишь дал своему подопечному кроссовки и помог переодеться. Но я также согласен и с Энди. Официальные лица не выполняли свою работу. Там начался небольшой хаос, потому что на месте не было человека, отвечающего за время, а Вердаско был вынужден кричать и звать его», — приводит слова спортсмена The Telegraph.

Багдатис добавил, что в конфликте стоит винить лишь организаторов соревнований.

«Вердаско не сделал ничего плохого. По моему мнению, представители US Open должны качественно выполнять свою работу. Если бы каждый это делал, никаких проблем не возникло бы», — уверен киприот.

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