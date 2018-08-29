Теннисистка Корне получила предупреждение на US Open за снятие футболки на корте

Французская теннисистка Ализе Корне получила предупреждение от судьи в матче заключительного в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.

В матче первого круга со шведкой Юханной Ларссон француженка вернулась после десятиминутного перерыва, связанного с жарой, на корт и обнаружила, что надела футболку задом наперёд. Корне незамедлительно переоделась, но в итоге получила предупреждение за неспортивное поведение, сообщает «Чемпионат».

Корне потерпела поражение от Ларссон (6:4, 3:6, 2:6), которая в следующем круге сыграет с немкой Анжеликой Кербер.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал введение организаторами десятиминутного перерыва в связи с аномальной жарой.