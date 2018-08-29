Теннисистка Корне получила предупреждение на US Open за снятие футболки на корте

Короткая ссылка
Французская теннисистка Ализе Корне получила предупреждение от судьи в матче заключительного в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.
Теннисистка Корне получила предупреждение на US Open за снятие футболки на корте
  • Reuters

В матче первого круга со шведкой Юханной Ларссон француженка вернулась после десятиминутного перерыва, связанного с жарой, на корт и обнаружила, что надела футболку задом наперёд. Корне незамедлительно переоделась, но в итоге получила предупреждение за неспортивное поведение, сообщает «Чемпионат».

Корне потерпела поражение от Ларссон (6:4, 3:6, 2:6), которая в следующем круге сыграет с немкой Анжеликой Кербер.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал введение организаторами десятиминутного перерыва в связи с аномальной жарой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить