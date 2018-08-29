Джокович: десятиминутный перерыв мы с Фучовичем провели голыми в соседних ледяных ваннах

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал введение организаторами десятиминутного перерыва в связи с аномальной жарой.

После третьего сета матча первого круга Джоковича с Мартином Фучовичем был организован перерыв, в течение которого теннисисты могли восстановиться.

«Мы провели перерыв голыми в ледяных ваннах рядом друг с другом. Чудесное чувство: два с половиной часа рубиться с парнем на корте, а потом ещё до окончания матча оказаться голыми в соседних ледяных ваннах», — приводит слова Джоковича Sports.ru со ссылкой на Tennis Now.

На US Open впервые в истории был введён десятиминутный перерыв для теннисистов из-за жары.

Ранее российский теннисист Михаил Южный провёл свой последний матч на турнирах Большого шлема.