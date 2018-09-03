Тяжёлая победа Уильямс, сенсация от Севастовой и вылет Басилашвили: итоги седьмого дня US Open

На Открытом чемпионате США по теннису стартовали поединки 1/8 финала. Действующие чемпионы турнира Рафаэль Надаль и Слоан Стивенс вышли в следующий круг. К ним присоединились Серена Уильямс, Хуан Мартин Дель Потро и Каролина Плишкова. Завершили борьбу пятая ракетка мира Кевин Андерсон и украинка Элина Свитолина, уступившая латвийской теннисистке Анастасии Севастовой.

Надаль и Тим уходят с грунта

После самого долгого матча на нынешнем US Open Рафаэль Надаль вновь был вынужден задержаться на кортах «Флашинг Медоуз». На этот раз сопротивление ему оказал Николоз Басилашвили — первый гражданин Грузии, дошедший до четвёртого круга американского мейджора.

Первые два сета закончились с одинаковым счётом 6:3 в пользу Надаля. В третьей партии Басилашвили перешёл в наступление и сначала пять раз отыграл брейк-пойнт, а потом и вовсе взял подачу соперника. Надаль тут же воспользовался ошибками грузинского теннисиста и сравнял счёт, но больше никто не выходил далеко вперёд вплоть до тай-брейка. Там испанец был всего в двух очках от победы, однако Басилашвили смог задержать грунтового короля ещё на один сет. Хотя уроженец Тбилиси не выключался из борьбы, класс Надаля всё-таки сказался. Первый номер мирового рейтинга выиграл сет со счётом 6:4 и в восьмой раз вышел в четвертьфинал US Open.

Следующим соперником испанца станет хорошо ему известный Доминик Тим — один из редких теннисистов современности, обыгрывающий Надаля на его любимом грунте. Но сезон этого покрытия давно закончился, и теперь теннисисты впервые встретятся на харде.

На нём австриец тоже весьма хорош — в 1/8 финала он обыграл прошлогоднего финалиста Открытого чемпионата США Кевина Андерсона. Тим сделал себе подарок к скорому 25-летию и впервые пробился в четвертьфинал столь важного турнира. Для этого он провёл образцовый матч, в котором за три сета допустил всего 13 невынужденных ошибок. После вылета в четвёртом круге Андерсон уже не будет пятой ракеткой мира — он потеряет как минимум четыре позиции в рейтинге ATP.

What a finish from @ThiemDomi to book his spot in the QF!



He defeats the 2017 finalist K. Anderson and awaits the winner of Nadal/Basilashvili...#USOpenpic.twitter.com/iO7VrAS5jT — US Open Tennis (@usopen) 2 сентября 2018 г.

Ни сета от Дель Потро

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро остаётся единственным теннисистом в верхней части турнирной сетки, не отдавшим ни одного сета сопернику. Ему вновь оказалось достаточным провести три партии, чтобы оформить выход в следующий круг. На этот раз третьей ракетке мира не составило труда обыграть посеянного под 20-м номером хорвата Борну Чорича, ранее выбившего Даниила Медведева.

Их матч четвёртого круга продлился всего чуть больше двух часов. Дель Потро сначала отдал сопернику четыре гейма, затем три, а под конец и вовсе лишь один. Чорич за весь матч имел лишь один шанс взять подачу соперника, да и тот был упущен. Аргентинец вышел в четвертьфинал US Open в третий раз подряд и теперь сразится с хозяином кортов Джоном Изнером.

Heading in the right direction:@delpotrojuan powers past Coric 6-4, 6-3, 6-1 to set up a QF clash against Isner!#USOpenpic.twitter.com/ARQXmQ4iqI — US Open Tennis (@usopen) 3 сентября 2018 г.

В отличие от своего будущего соперника американец провёл изматывающий пятисетовый марафон, чтобы оказаться в восьмёрке лучших теннисистов. Изнер вновь, как и на недавнем «Уимблдоне», встречался с канадцем Милошем Раоником. Этот матч превратился в пособие по вводу мяча в игру — оба соперника с крайней неохотой отдавали свою подачу. Победу Изнеру обеспечили 20 эйсов, по сумме которых он лидирует на нынешнем US Open.

Первый трёхсетовик Уильямс

Шестикратной чемпионке US Open Серене Уильямс впервые на нынешнем турнире пришлось провести три сета. Борьбу ей навязала эстонка Кайя Канепи — одна из трёх несеяных теннисисток, дошедших до четвёртого круга. Поначалу ничто не предвещало трудностей для бывшей первой ракетки мира — она всухую выиграла первый сет всего за 18 минут.

Но затем Канепи напомнила, что не зря оказалась на столь поздней стадии и может демонстрировать мощный теннис. Она тут же сделала брейк во втором сете и, не позволив Уильямс сравнять счёт, вновь взяла подачу соперницы в середине партии. В итоге путёвку в четвертьфинал пришлось разыгрывать в третьем сете. Американка смогла быстро сделать себе задел в виде трёх выигранных геймов и удерживала это преимущество до конца встречи. Уильямс-младшая ещё ни разу не пропустила четвертьфинал US Open за последние 12 лет, если при этом она принимала участие в турнире.

Sealed with a winner:@serenawilliams defeats Kanepi 6-0, 4-6, 6-3 to continue her run in Flushing Meadows!



She will face Karolina Pliskova in the QF...#USOpenpic.twitter.com/FMpAiJOOb0 — US Open Tennis (@usopen) 2 сентября 2018 г.

Далее хозяйку кортов ждёт Каролина Плишкова. Поединок двух бывших первых ракеток стал возможен после победы чешки над австралийкой Эшли Барти. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу финалистки US Open 2016 года. Плишкова не продемонстрировала весь свой потенциал, но при этом ей активно помогала соперница, у которой на 29 активно выигранных розыгрышей было 30 невынужденных ошибок. Много осечек у австралийки было на брейк-пойнтах, что тоже внесло свой вклад в победу Плишковой.

Действующая чемпионка против единственной сенсации

Слоан Стивенс продолжает защищать свой титул чемпионки Открытого чемпионата США. Американка взяла реванш у Кики Мертенс за недавнее поражение в Цинциннати, когда бельгийка выиграла первый сет на тай-брейке со счётом 10:8.

Второй за месяц матч между девушками уже не был таким упорным. Обе партии у них начинались с обмена брейками, после чего Стивенс повторно брала подачу соперницы, и это становилось решающим фактором для победы в каждом отдельном сете. Итоговый счёт составил 6:3, 6:3 в пользу третьей ракетки мира.

Sealed with a forehand 🚀!@SloaneStephens blasts her way past Mertens 6-3, 6-3 to reach the QF...#USOpenpic.twitter.com/EJWYf152h9 — US Open Tennis (@usopen) 3 сентября 2018 г.

В четвертьфинале болельщиков ждёт повторение прошлогоднего поединка Стивенс с Анастасией Севастовой, прошедшего на этой же стадии. В седьмой день US Open латвийская теннисистка стала единственной, кто обыграл соперницу с более высоким посевом, — украинку Элину Свитолину.

Их матч четвёртого круга прошёл в лучших традициях женского тенниса. Севастова выиграла первый сет со счётом 6:3, после чего взяла лишь один гейм в следующем. В третьем всё снова перевернулось с ног на голову, и Свитолина смогла выиграть всего шесть очков в течение шести геймов. Латвийская теннисистка в третий раз подряд вышла в четвертьфинал US Open, пройти дальше ей пока что не удавалось.