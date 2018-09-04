Поражения Шараповой и Федерера, историческая победа Цуренко и успехи россиянок в парах: итоги восьмого дня US Open

Мария Шарапова уступила Карле Суарес Наварро и не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, Роджер Федерер сенсационно проиграл 55-й ракетке мира Джону Миллману в четырёх сетах. Екатерина Макарова и Анастасия Павлюченкова продолжают выступление в парном разряде, а Леся Цуренко впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема. RT рассказывает о главных событиях восьмого дня US Open.

Поражение Шараповой

Матч с испанкой Карлой Суарес Наварро для Марии Шараповой на Открытом чемпионате США должен был стать особенным. Последний раз россиянка проходила барьер четвёртого круга на заключительном ТБШ в 2012 году, когда смогла дойти до полуфинала соревнований. Тогда на её пути встала белоруска Виктория Азаренко. После россиянка ещё дважды принимала участие в турнире, но всякий раз вылетала в начале второй недели.

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Перед нынешним противостоянием статистика говорила за пятикратную победительницу турниров Большого шлема. Во-первых, соперница была для Марии весьма удобной. Ранее они пять раз встречались на корте и в четырёх случаях успех праздновала Шарапова, причём перед нынешним противостоянием победная серия россиянки насчитывала три поединка. Последний раз испанка обыгрывала свою оппонентку в 2014 году на турнире серии «Мастерс» в Торонто.

Кроме того, за Шарапову говорила и её блестящая серия побед во время так называемых ночных сессий US Open. В это время суток Мария являлась непобедимой, выиграв 21 матч подряд. Увы, продлить свою потрясающую серию ей не удалось.

Причины поражения — те же, что и ранее по ходу сезона. Если у Марии проходила первая подача (70% достигли цели), проблем почти не возникало, однако как только она сбоила, всё начинало валиться из рук. В результате — восемь двойных ошибок.

Но гораздо печальнее то, что испанка смогла найти ключи к атакующей игре россиянки. Суарес Наварро действовала вторым номером и ждала оплошностей соперницы, которые сыпались градом. Всего за поединок их набралось 38 при всего 15 активно выигранных розыгрышах. В каждом из сетов уроженка Нягани трижды позволила сделать брейк и всего за полтора часа подписала акт капитуляции.

Суарес Наварро же сделала себе отличный подарок на 30-летие и впервые в карьере пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата США. Ранее её лучшим достижением на нью-йоркских кортах был выход в четвёртый раунд. Примечательно, что на турнирах Большого шлема Карла ни разу не забиралась дальше этой стадии. Всего же на её счету семь четвертьфиналов, а последний датирован Australian Open этого года.

После матча Шарапова отдала должное своей сопернице, при этом отметив, что сама действовала недостаточно агрессивно.

«Она играла очень хорошо. В этот раз ей удалось многое. Я думаю, что она действовала глубже, чем это удавалось моим предыдущим противницам. Я не уделяла должного внимания тем шансам, которые у меня были. Под ними я понимаю те мячи, которые были посланы немного короче остальных. Я медлила и не шла вперёд. А когда атаковала, совершала невынужденные ошибки», — заявила Шарапова.

Успехи в парном разряде

После поражения Шараповой в одиночном разряде не осталось ни одного представителя России. Однако в женских парах сразу две спортсменки продолжают борьбу за победу. Екатерина Макарова продолжает налаживать взаимопонимание со своей новой партнёршей Луцией Градецкой. После прекращения совместных выступлений со своей многолетней партнёршей Еленой Весниной, 30-летняя москвичка уже успела выиграть турнир серии «Мастерс» в Цинциннати и теперь рассчитывает повторить успех 2014 года и завоевать кубок в Нью-Йорке.

Российская теннисистка Екатерина Макарова

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В третьем круге Макарова и Градецка не испытали проблем в противостоянии с Магдой Линетт и Айлой Томлянович, и всего за 1 час 9 минут оформили путёвку в четвертьфинал. Правда, там их ждёт серьёзное испытание в виде вторых сеяных Кристины Младенович и Тимеи Бабош.

Продолжает выступление в парном разряде и Анастасия Павлюченкова. В компании своей тёзки Севастовой она также шагнула в 1/4 финала, в двух сетах обыграв хозяек корта Каролин Долхайд и Кристину Макхэйл. Теперь им предстоит нелёгкий поединок с опытными Самантой Стосур и Чжан Шуай.

Сенсация



Главная неожиданность случилась в мужской сетке соревнований. Роджер Федерер уверенно шёл к своему шестому титулу на Открытом чемпионате США, не уступив в первых трёх матчах ни одного сета. Однако на этот раз ему противостоял 55-й номер рейтинга ATP, 29-летний австралиец Джон Миллман. Ранее теннисисты лишь раз встречались в официальных матчах и победу ожидаемо одержал швейцарец. Произошло это в 2015 году в Брисбейне.

Однако на этот раз всё получилось с точностью до наоборот. Роджер уверенно взял первый сет, но во втором напрочь перестал подавать первым мячом (31%) и стал допускать невероятно много оплошностей. У него набралось 22 невынужденных ошибки при всего 20 активно выигранных мячах, что привело к двум брейкам и проигрышу партии.

Absolutely stunning upset as @johnhmillman defeats Federer 3-6, 7-5, 7-6, 7-6 under the lights in Arthur Ashe Stadium!



Millman's first top ten victory lands him a spot in the QF against Djokovic...#USOpenpic.twitter.com/4DPEOJpJw7 — US Open Tennis (@usopen) 4 сентября 2018 г.

Следующие два сета завершились на тай-брейке, где удача улыбнулась австралийцу. Миллман действовал предельно осторожно и почти не совершал невынужденных ошибок (всего 10 за две партии). Для сравнения, у Федерера в данной графе значится число 39.

Швейцарец потерпел поражение в невероятном поединке, который продолжался 3 часа 38 минут и впервые с 2013 года не смог преодолеть барьер четвёртого круга на US Open. Тогда его обидчиком стал испанец Томми Робредо.

Для Миллмана же выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США является лучшим достижением в карьере. Ранее на турнирах Большого шлема Джон доходил лишь до третьего круга.

Фавориты

Другие фавориты не испытали серьёзных проблем. Так, Новак Джокович оказался сильнее Жуана Соузы. Ранее 30-летний португалец ни разу не заходил дальше второго круга на турнирах Большого шлема, однако в США совершил настоящий прорыв. Причём в числе его «жертв» значатся 12-я ракетка мира испанец Пабло Карреньо Буста и находящийся пятью строчками ниже француз Люка Пуй.

Однако совершить ещё одну сенсацию ему не удалось. Джокович не позволил сопернику навязать борьбу, лишь раз отдав свою подачу, и добился лёгкой победы в трёх сетах. Но расслабляться сербу не стоит, ведь в следующем раунде он встретится с обидчиком Федерера — Миллманом.

Примечательно, что Джокович в 42-й раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема и превзошёл по этому показателю легендарного Джона Коннорса. Лидером же является Федерер, у которого на счету 53 матча на данной стадии.

Столько же партий потребовалось для выхода в следующий раунд и Марину Чиличу. Правда, соперником хорвата был 10-й номер посева Давид Гоффен, крайне неудобный для него соперник. Ранее теннисисты встречались шесть раз и четыре раза победа доставалась бельгийцу.

На этот раз удача была на стороне Чилича. Хорват действовал гораздо активнее (43 активно выигранных мяча против 19), блестяще подавал (12 эйсов против 4) и легко оформил путёвку в четвертьфинал.

Разочарование

34-летний Филипп Кольшрайбер на нынешнем US Open сумел серьёзно удивить болельщиков. В матче третьего круга немец неожиданно выбил из борьбы соотечественника Александра Зверева и впервые за девять лет обыграл на турнире Большого шлема соперника из топ-5 рейтинга ATP.

В игре с 19-й ракеткой планеты Кеем Нисикори многие ожидали от Кольшрайбера новой победы и второго в карьере выхода в четвертьфинал ТБШ. Однако на деле борьбы не получилось. Филипп в очередной раз продемонстрировал, что японец является для него крайне неудобным соперником. Прежде теннисисты пересекались дважды, и в обоих матчах Нисикори уверенно брал верх, не отдав немцу ни гейма.

Не стал исключением и отчётный матч. Борьба завязалась лишь в третьем гейме, когда Кольшрайбер был близок к тай-брейку, но в итоге уступил. Две предыдущие партии Кей выиграл куда более уверенно. В четвертьфинале его ждёт испытание в виде Чилича.

Лёгкость

В следующем раунде Суарес Наварро встретится с действующей финалисткой турнира. Мэдисон Киз без особых проблем пробилась в следующий круг, расправившись с Доминикой Цибулковой. Словачка сумела взять у соперницы лишь четыре гейма. Опытная теннисистка так и не сумела справиться с мощной подачей американки.

В первом сете Мэдисон вовсе взяла верх с унизительным счётом — 6:1 с двумя брейками. Во второй партии Цибулковой удалось навязать американке некое подобие борьбы и даже вырваться вперёд в счёте, но в решающий момент Мэдисон выиграла 12 очков подряд и взяла три гейма кряду «под ноль», в том числе на подаче оппонентки. Итоговый результат — 6:3. Доминика отправляется домой. Словачка провела с Киз пятый матч в карьере и потерпела пятое поражение.

История

На протяжении восьми лет Леся Цуренко — постоянный гость турниров Большого шлема, но до 2018 года её лучшим достижением оставался всего лишь выход в четвёртый круг турнира. 29-летняя украинка дважды добиралась до данной стадии — в 2016 году на US Open и на нынешнем «Ролан Гаррос» — но пройти дальше ей мешали итальянка Роберта Винчи и испанка Гарбинье Мугуруса.

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На этот раз на её пути стояла Маркета Вондроушова. 19-летняя чешка пока лишь начинает путь в профессиональном теннисе, но уже успела громко заявить о себе на нынешнем турнире. Так, она обыграла Эжени Бушар и 13-ю ракетку мира Кики Бертенс.

Обе спортсменки жаждали пробиться в четвертьфинал и устроили настоящую битву за заветную путёвку. Поединок продолжался более двух с половиной часов, а первая партия завершилась лишь на тай-брейке. Вондроушова повела, но уступила следующий сет в 12 геймах, а в заключительном и вовсе расклеилась. Маркета занесла себе в актив лишь три активно выигранных розыгрыша при 21 невынужденной ошибке.

В итоге Цуренко позволила юной сопернице взять всего два гейма и впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира Большого шлема. Превзойти это достижение ей попытается помешать 20-я ракетка мира, японка Наоми Осака.