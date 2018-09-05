Рекорд Надаля и Тима, победа Уильямс и достижение Севастовой: итоги девятого дня US Open

Рафаэль Надаль сломил сопротивление Доминика Тима в самом продолжительном матче нынешнего Открытого чемпионата США, а Серена Уильямс впервые в этом году победила соперницу из первой десятки рейтинга WTA. Анастасия Севастова стала первой в истории представительницей Латвии, пробившейся в полуфинал нью-йоркского турнира, а россиянки Екатерина Макарова и Ирина Хромачёва завершили выступление в парном разряде. RT рассказывает о главных событиях девятого дня US Open.

Поражения россиянок

После вылета Марии Шараповой российским болельщикам оставалось наблюдать за парным разрядом у женщин. В четвертьфинал пробились сразу три отечественные теннисистки — Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Ирина Хромачёва.

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К сожалению, две из них во вторник зачехлили ракетки, в том числе победительница US Open-2014 Макарова. В этом году Екатерина выступала в паре не со своей постоянной партнёршей Еленой Весниной, а с чешкой Люцией Градецкой. В результате за два шага до финала дуэт оступился, проиграв Тимее Бабош (Венгрия) и Кристине Младенович (Франция) — 6:7, 2:6.

А чуть позже завершила выступление на турнире Хромачёва, которая играла в паре со словенкой Далилой Якупович. В четвертьфинале они уступили австралийке Эшли Барти и американке Коко Вандевей — 2:6, 3:6.

Теперь россиянам остаётся болеть лишь за Павлюченкову, которая вместе с представительницей Латвии Анастасией Севастовой поборется за выход в полуфинал парного разряда с Бабош и Младенович.

Характер дель Потро

Второй год подряд в полуфинал Открытого чемпионата США выходит Хуан Мартин дель Потро. Турнир в Нью-Йорке у аргентинца любимый. Именно его он выиграл в далёком 2009 году, сенсационно взяв верх над Роджером Федерером. А годом ранее дойти до главного матча ему не позволил только будущий победитель — Рафаэль Надаль.

На этот раз на пути дель Потро в финал стоял хозяин кортов Джон Иснер. Американец, которого называют машиной по производству эйсов, не сбавил оборотов, исполнив 26 подач на вылет. Однако этого хватило лишь для победы в стартовой партии на тай-брейке. Аргентинец блестяще действовал на задней линии и заставлял оппонента допускать одну невынужденную ошибку за другой. В итоге у 11-й ракетки мира таких набралось 52 против всего 14 у его оппонента.

Примечательно ещё и то, что за все 3 часа 29 минут дель Потро ни разу не позволил Иснеру сделать брейк, в то время как сам трижды брал подачу американца. Это и стало ключевым фактором в победе Мартина. К слову, после этого поединка преимущество аргентинца по личным встречам стало двукратным — 8:4. В последний раз теннисисты встречались на «Ролан Гаррос», и тогда успех также сопутствовал 29-летнему уроженцу Тандиля.

После матча Иснер заявил, что сейчас дель Потро показывает свой лучший теннис за всю карьеру, однако аргентинец не стал с этим соглашаться.

«Я провёл хорошую встречу. Не знаю, демонстрирую ли я сейчас лучший теннис в своей жизни, но я отлично себя чувствую. Я снова вышел в полуфинал турнира Большого шлема, и это серьёзный результат. Я очень доволен», — заявил дель Потро.

Сражение Надаля и Тима

Соперник аргентинца по полуфиналу определялся в противостоянии Рафаэля Надаля и Доминика Тима. На этом турнире испанец не демонстрирует чемпионской уверенности. Начиная с третьего круга, он ни разу не смог завершить встречу в трёх сетах, а с Кареном Хачановым и вовсе сражался почти четыре с половиной часа. Не обещал быть лёгким и матч с австрийцем.

Ранее теннисисты встречались девять раз, и шесть раз победителем выходил легендарный испанец. Однако в последнем матче удача улыбнулась его противнику. Произошло это в мае на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, где Тим выиграл в двух сетах. При этом примечательно, что все их предыдущие очные поединки проходили исключительно на грунте.

В начале матча у Надаля игра не задавалась: он трижды отдал свою подачу и под ноль уступил первый сет — три активно выигранных мяча при девяти невынужденных ошибках и ни одного взятого розыгрыша на первой подаче соперника.

Испанец смог собраться и сравнять счёт, а после развернулась ожесточённая борьба. Каждая из последующих партий продолжалась не менее часа, а две заключительных завершились только на тай-брейке. Примечательно, что 41 поединок в женском одиночном разряде длился меньше времени, чем один четвёртый сет этого сражения — 1 час 21 минута.

Рафаэль сумел переломить ход неудачно складывающегося матча, а в концовке дожал Тима. В заключительном розыгрыше матча, который продолжался рекордные для нынешнего турнира 4 часа 49 минут, уставший Доминик грубо ошибся при исполнении смэша и послал мяч за пределы корта.

Надаль продолжает защиту титула чемпиона US Open и в третий раз подряд выходит в полуфинал турниров Большого шлема. Ранее в этом году он выиграл «Ролан Гаррос» и добрался до полуфинала Уимблдона, где в очередной пятисетовой встрече уступил Новаку Джоковичу. Примечательно, что во Франции его соперником по финалу также стал Доминик Тим.

Бельгийцем же можно только восхититься и пожелать 25-летнему спортсмену успехов. Он показал свой лучший результат на Открытом чемпионате США, на котором ранее не проходил дальше четвёртого раунда.

«Условия были очень сложными. Огромная влажность. Мне было очень тяжело в начале. Я пытался просто войти в игру. Вы видели, что случилось в первом сете. Просто продолжал сражаться, даже в самых неудачно складывающихся ситуациях. Если быть откровенным, мне очень жаль Доминика. Мы хорошие друзья, я желаю ему самого лучшего», — заявил после матча Надаль.

После окончания встречи Надаль и Тим обнялись, и испанец постарался приободрить соперника.

«Я сказал, что мне очень жаль. Он молодец, и ему есть куда расти. Он сможет. У него есть всё для того, чтобы показывать хорошие результаты. Уверен, он использует свои шансы в будущем», — добавил испанец.

Прорыв Севастовой

Между тем Севастова смогла добиться грандиозного успеха в одиночном разряде. В четвертьфинале Анастасии противостояла действующая чемпионка Слоан Стивенс, и эксперты считали латвийку явным аутсайдером.

Год назад они также встретились в четвертьфинале US Open, и спортсменка из США тогда оказалась сильнее в трёх сетах — 6:3, 3:6, 7:6. На этот раз Севастовой удалось взять убедительный реванш.

Судьбу первого сета фактически решил третий гейм, в котором Стивенс не реализовала пять брейк-пойнтов. В результате соперница легко довела дело до победы — 6:2.

Во второй же партии Слоан допустила роковую ошибку при счёте 3:4 в пользу Севастовой, когда отдала ей собственную подачу. И свой шанс Анастасия, конечно, не упустила.

Таким образом, уроженка Лиепаи не только впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Большого шлема, но и стала первой теннисисткой из Латвии, шагнувшей так далеко на US Open.

«Сыграть третий раз подряд в четвертьфинале US Open — это счастье. Даже если я проиграю в полуфинале, всё равно буду собой гордиться. Такое происходит не каждый год и не каждый день. Во втором сете я немного нервничала. Думаю, со Стивенс происходило то же самое. Для такого матча это нормально», — цитирует Севастову официальный сайт WTA.

Уверенность Уильямс

В полуфинале Севастову ждёт труднейшее испытание в виде шестикратной победительницы Открытого чемпионата США. Серена Уильямс в своём матче не испытала особых проблем с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Встреча продолжалась менее полутора часов и завершилась уверенной победой американки в двух сетах.

Причём если в первой партии восьмая ракетка мира ещё сопротивлялась, то во второй Уильямс просто смяла чешку. На подаче Серена исполнила 13 эйсов при всего пяти двойных ошибках, но также доминировала и в розыгрышах. Так, на её счету 35 активно выигранных мячей против всего 12 у её оппонентки.

Таким образом, 26-я ракетка мира впервые в сезоне обыграла соперницу из топ-10, тем самым оформив 12-й выход в полуфинал US Open. Всего на турнирах Большого шлема она 35 раз добиралась до этой стадии.

Примечательно, что на данный момент в основной сетке женского турнира не значится ни одной представительницы десятки рейтинга WTA. Первая ракетка мира Симона Халеп завершила своё выступление уже в первом круге, Каролина Возняцки зачехлила ракетку на следующем этапе. После поражения Слоан Стивенс именно Плишкова оставалась последней представительницей элиты на соревнованиях.

Уильямс же добралась до стадии полуфинала на втором турнире Большого шлема подряд. Ранее она вышла в финал Уимблдона, где потерпела поражении от Анжелики Кербер.

«На прошедшем турнире Большого шлема я была в паре шагов от титула, поэтому сейчас не хочу заглядывать вперёд. Несмотря на то что я могу пробиться в финал, до победы путь ещё далёк. Это подтвердилось на Уимблдоне. Я в буквальном смысле иду вперёд шаг за шагом», — заявила Уильямс.

При этом американка была удивлена тем, что впервые в сезоне обыграла теннисистку из первой десятки, но также заверила, что уже готова к состязаниям с сильнейшими.

«Шокирована, что впервые за год победила теннисистку из топ-10. Я думала, что хорошо выступаю в Цинциннати, несмотря на неудачу. Я была близка к цели. Сейчас я получаю необходимую игровую практику. Чувствую, что наконец могу на равных соревноваться с потрясающими спортсменками из первой десятки», — добавила Уильямс.

Цитата

Последняя надежда России в парном разряде Анастасия Павлюченкова призналась, что восхищается игрой легендарного Роджера Федерера. Это немудрено, ведь ей приходилось выходить на корт против 20-кратного победителя турниров Большого шлема.

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«Я не любитель разбирать чью-то технику, умничать, когда кто-то выступает. Особенно когда мы говорим о Федерере. На Кубке Хопмана я играла против него и сказала Карену Хачанову: «Я не знаю, как вы против него играете. Я вообще не вижу, куда он подаёт, куда бьёт». Я просто стояла и думала, что мне стыдно. Он просто невероятный теннисист», — сказала Павлюченкова в эфире Eurosport.

При этом она отметила, что Роджер допускает очень мало ошибок, а также восхитилась его работой ног.

«Это тоже очень важно, потому что если ты себя неправильно поставишь, то тебе придётся играть из крайне неудобного положения. То есть надо всё время встречать мяч впереди, в хорошей точке. Это очень важно. Как по мне, у него один из идеальных ударов одной левой рукой», — добавила Павлюченкова.