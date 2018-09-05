Теннисист Дель Потро переиграл Изнера и вышел в полуфинал US Open.

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Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вышел в полуфинал Открытого чемпионата США — US Open.
Теннисист Дель Потро переиграл Изнера и вышел в полуфинал US Open.
  • Reuters
  • © Jerry Lai-USA TODAY Sports

В матче 1/4 финала Дель Потро переиграл американца Джоном Изнером со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 29 минут.

За выход в фина аргентинец поспорит либо с первой ракеткой мира  испанцем Рафаэль Надаль, либо с австрийцем Домиником Тимом.

Ранее американская теннисистка Слоан Стивенс сложила полномочия победительницы четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open, проиграв латвийке Анастасии Севастовой в четвертьфинале.

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