Серена Уильямс пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

Короткая ссылка
Американка Серена Уильямс пробилась в полуфинал Открытого чемпиона США по теннису — US Open.
Серена Уильямс пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису
  • Reuters
  • © Robert Deutsch-USA TODAY Sports

В матче 1/4 финала Уильямс одержала верх над чешкой Каролиной Плишковой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 и продолжалась 1 час 25 минут.

Серена Уильямс в следующем раунде встретится с латвийкой Анастасией Севастовой, которая впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема.

Ранее аргентинский теннисист Хуан-Мартин Дель Потро вышел в полуфинал Открытого чемпионата США — US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить