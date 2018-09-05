Серена Уильямс пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису
- Reuters
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В матче 1/4 финала Уильямс одержала верх над чешкой Каролиной Плишковой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 и продолжалась 1 час 25 минут.
Серена Уильямс в следующем раунде встретится с латвийкой Анастасией Севастовой, которая впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема.
Ранее аргентинский теннисист Хуан-Мартин Дель Потро вышел в полуфинал Открытого чемпионата США — US Open.