Надаль в пяти сетах обыграл австрийца Тима и вышел в полуфинал US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в пятисетовом поединке переиграл австрийца Доминика Тима в матче 1/4 финала Открытого чемпиона США по теннису — US Open.

Reuters

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Встреча завершилась со счётом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5) в пользу Надаля. Матч длился 4 часа 54 минуты. В полуфинале испанец встретится с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро. Ранее дель Потро вышел в полуфинал US Open.