Украинская теннисистка Цуренко не смогла обыграть Осаку в четвертьфинале US Open
Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение от японки Наоми Осаки в четвертьфинале турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
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Встреча завершилась со счётом 1:6, 1:6.
В полуфинале 19-я ракетка мира сыграет с победительницей противостояния между испанкой Карлой Суарес-Наварро и американкой Мэдисон Кис.
Ранее Надаль в пяти сетах обыграл австрийца Тима и вышел в полуфинал US Open.
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