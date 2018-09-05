Украинская теннисистка Цуренко не смогла обыграть Осаку в четвертьфинале US Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение от японки Наоми Осаки в четвертьфинале турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счётом 1:6, 1:6.

В полуфинале 19-я ракетка мира сыграет с победительницей противостояния между испанкой Карлой Суарес-Наварро и американкой Мэдисон Кис.

Ранее Надаль в пяти сетах обыграл австрийца Тима и вышел в полуфинал US Open.