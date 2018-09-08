Разгром от Серены Уильямс и травма Надаля: итоги 12-го дня US Open

Серена Уильямс в полуфинале женского одиночного разряда разгромила Анастасию Севастову из Латвии. В финале американка встретится с японкой Наоми Осакой. У мужчин Рафаэль Надаль из-за проблем с коленом не смог завершить игру с Хуаном-Мартином дель Потро, а Новак Джокович оказался сильнее Кея Нисикори. RT рассказывает о главных событиях 12-го дня US Open.

Разгром

В 1999 году Серена Уильямс впервые вышла в финал Открытого чемпионата США и тогда одержала победу над Мартиной Хингис. Спустя 19 лет, имея за плечами несметное количество титулов, она вновь будет бороться за победу в главном матче турнира. В полуфинале американка не оставила шансов латвийской теннисистке Анастасии Севастовой, для которой попадание в четвёрку лучших на турнире Большого шлема стало самым значительным достижением за карьеру.

Поначалу Севастова оказывала некоторое сопротивление — она начала матч с брейка и подкрепила его ещё одним выигранным геймом. Уильямс практически моментально сравняла счёт, а затем взяла ещё три гейма подряд. Удержать партию латвийке уже было не под силу, к тому же в этом году если американка выигрывает первый сет, то с ним обязательно и весь матч. Дальнейшие события подтвердили эту тенденцию — больше Севастова не выиграла ни одного гейма, даже если вела со счётом 30:0 на своей подаче.

.@serenawilliams defeats Sevastova 6-3, 6-0 to reach her 9th singles final in Flushing Meadows!



She awaits the winner of Keys/Osaka...#USOpenpic.twitter.com/HSbMOahyvb — US Open Tennis (@usopen) 7 сентября 2018 г.

После матча Уильямс переполняли эмоции. Она рассказала в послематчевом интервью, что год назад боролась за собственную жизнь и жизнь своей дочери во время тяжёлых родов. Она не могла двигаться и тем более тренироваться. Но теперь 36-летнюю американскую спортсменку ждёт 31-й финал турниров Большого шлема. В ближайшее время она может выиграть 40-й титул на соревнованиях такого уровня с учётом выступлений в парном и смешанном разрядах.

Победа

Соперницей Уильямс станет Наоми Осака — первая представительница Японии, пробившаяся в финал мейджора. Она не позволила устроить во второй раз подряд чисто американский поединок в главном матче турнира. Соперницей Осаки по полуфиналу была Мэдисон Кис, в прошлом сезоне уступившая титул Слоан Стивенс.

Осака блестяще показывала себя, когда у соперницы появлялся шанс сделать брейк. Кис 13 раз находилась в одном очке от того, чтобы таким образом перехватить инициативу. Однако каждая попытка оборачивалась неудачей. Японская теннисистка всё время спасалась на своей подаче. Когда после матча её спросили, о чём она думала в тот момент, то ответ растрогал американских болельщиков.

«Я думала о том, что буду играть с Сереной Уильямс. Ещё ребёнком я представляла себе, как буду играть с ней в финале. Тот факт, что это становится реальностью, делает меня счастливой», — сказала теннисистка.

Осака одержала победу в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Своим выходом в финал US Open она уже отыграла восемь позиций в рейтинге WTA и как минимум будет 11-й в обновлённой версии. Уильямс, кстати, обеспечила себе 16-ю строчку и подъём на десять позиций.

The dream run continues for @Naomi_Osaka_!



She becomes the first Japanese woman to reach a Grand Slam singles final in the Open era after defeating Keys 6-2, 6-4!#USOpenpic.twitter.com/7kKVkKZupe — US Open Tennis (@usopen) 7 сентября 2018 г.

Проблемы дня

Мужские же полуфиналы начались с неожиданного вылета Рафаэля Надаля. Испанец попросту не сумел доиграть матч с Хуаном-Мартином дель Потро из-за травмы колена. В первый раз врач вышел к первой ракетке планеты ещё в первом сете при счёте 4:3 в его пользу. Надалю обновили повязку на ноге. В результате Рафаэль уступил на тайбрейке.

Во второй же партии проблемы теннисиста с коленом стали ещё более очевидными. Спортсмену с огромным трудом давалось передвижение по корту. Он без шансов проиграл — 2:6 и решил не продолжать борьбу.

«Мне не нравится сниматься с матчей, но оставаться на корте ещё на один сет было бы перебором. Я испытывал некоторые проблемы с коленом по ходу турнира, и сегодня они вернулись. Сразу же сказал об этом врачу, попытался решить вопрос, но сегодня был не мой день. Я терпел боль, сколько мог. Только представьте, как тяжело мне далось решение о снятии с матча. Мне было очень тяжело продолжать игру с таким ощущением дискомфорта. В конце второго сета происходящее на корте уже нельзя было назвать теннисным матчем», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Дель Потро же пробился в финал турнира Большого шлема во второй раз в карьере. В 2009-м он в решающем матче US Open обыграл Роджера Федерера.

«Очевидно, что я хотел победить иначе, а не на отказе Надаля. Я всегда получаю удовольствие от игр с Рафой, мне очень жаль, что ему пришлось сняться. В то же время я очень счастлив, ведь смог снова пробиться в финал US Open. Мои лучшие воспоминания в теннисе связаны именно с этим турниром. В 2009-м я здесь обыграл Надаля и Федерера и завоевал трофей. Для меня важно, что я снова смог выйти в финал. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они создают такую невероятную атмосферу», — сказал аргентинец после окончания матча.

Nadal: 'Everybody said I'd have a short career — I'm still here'.



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Уверенность дня

Соперником дель Потро в финале будет Новак Джокович. Серб не оставил ни малейших шансов Кею Нисикори. Японец пытался сопротивляться, но оказался слабее соперника и уступил ему в 14-й раз за свою карьеру — 3:6, 4:6, 2:6.

Особенно интересным получилось начало второго сета. Два гейма растянулись на 23 минуты, а теннисисты с огромным трудом взяли свои подачи. Однако при счёте 3:2 в свою пользу Джокович сделал решающий брейк. Теперь он постарается в третий раз за карьеру выиграть US Open.

«Начал поединок, понимая, что буду играть с очень быстрым соперником. Кею нравится передвигаться по корту и мощно пробивать. Знал: если удастся выдержать его удары, у меня будет шанс оформить брейк и заставить соперника чувствовать себя некомфортно. Так и произошло. Думаю, в важные моменты я принимал грамотные решения, иногда меня спасала хорошая первая подача и приём. Мне удалось оказывать давление, я заставлял оппонента много двигаться. В целом провёл очень неплохую игру», — сказал Джокович.

Нисикори же оставалось лишь сетовать на необходимость игры с экс-первой ракеткой планеты.

«Новак сыграл очень сильно во всех компонентах: на приёме, на подаче, в розыгрышах. Его действия были агрессивными, и в конце концов я не смог выдерживать такой темп. Думаю, просто устал за последние несколько матчей. Старался сыграть на 100%, но соперник был очень уверенным. Возможно, если бы он не был Джоковичем, я бы рано или поздно получил шанс. Это отличный турнир. Может, не сегодня, но в последних нескольких играх я определённо играл в большой теннис. Я оказался сильнее Чилича и Шварцмана, что говорит о многом. Рад был снова сыграть в полуфинале US Open», — отметил Кей.

Достижение дня

Между тем в мужском парном разряде был сыгран финал. Американцы Майк Брайан и Джек Сок ожидаемо оказались сильнее Лукаша Кубота и Марсело Мело. Теннисисты из США не оставили соперникам ни единого шанса — 6:3, 6:1.

40-летнему Брайану этот успех позволил установить уникальный рекорд. Он выиграл 18-й турнир Большого шлема в карьере и побил рекорд Джона Ньюкомба в Открытой эре. На пути Майка к трофеям не встала даже тяжёлая травма брата Боба. В паре с Соком он выиграл уже второй ТБШ.

Цитата дня

Несмотря на то что Надаль проиграл дель Потро из-за состояния здоровья, соперники перед матчем хвалили выносливость испанца. Так, на эту тему высказался Хуан Карлос Ферреро.

«Я бы не советовал Хуану-Мартину пытаться подолгу разыгрывать мяч. Это негативно скажется на его физическом состоянии. Как правило, Надаль бывает сильнее в длительных матчах. В игре с Тимом он здорово двигался. Его интенсивность и готовность бороться за каждый мяч поразила меня. Думаю, Надаль может играть на протяжении десяти часов подряд с такой же интенсивностью! В матче с ним ты должен выложиться полностью и даже больше. И то ты прекрасно знаешь, что его сложно обыграть», — приводит слова Ферреро The Telegraph.