Американка Серена Уильямс вышла в финал US Open

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Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла латвийку Анастасию Севастову и прошла в финал US Open, который проходит в Нью- Йорке.

Об этом сообщает ТАСС. 

Отмечается, что встреча длилась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Уильямс.

По данным агентства, теннисистки первый раз встречались друг с другом.

В финале Уильямс будет играть против победительницы матча между японкой Наоми Осака и американкой Мэдисон Киз.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке были определены все полуфинальные пары в мужском и женском одиночных разрядах четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису.

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