Американка Серена Уильямс вышла в финал US Open
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что встреча длилась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Уильямс.
По данным агентства, теннисистки первый раз встречались друг с другом.
В финале Уильямс будет играть против победительницы матча между японкой Наоми Осака и американкой Мэдисон Киз.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке были определены все полуфинальные пары в мужском и женском одиночных разрядах четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису.