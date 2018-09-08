Надаль рассказал о травме колена, из-за которой он снялся с полуфинала US Open

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о травме колена, из-за которой ему пришлось сняться после второго сета полуфинального матча US Open с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.
Надаль рассказал о травме колена, из-за которой он снялся с полуфинала US Open
  • Reuters

«Я ненавижу сдаваться, но отыграть ещё один сет было бы слишком для меня. У меня уже возникали некоторые проблемы по ходу турнира», — приводит слова Надаля пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Он отметил, что боль в колене, которая не давала ему играть, появилась во втором сете.  

«Я терпел, как мог. Вы не представляете, как тяжело досрочно покидать матч, но, с другой стороны, нужно было принимать решение. Очень сложно продолжать играть с такой невыносимой болью. В конце это был уже не матч — один человек играл, а второй просто стоял по другую сторону корта», — заявил Надаль.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата США — US Open.

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