Теннисист Майк Брайан установил новый рекорд по победам на турнирах Большого шлема в парном разряде

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Американский теннисист Майк Брайан установил новый рекорд по победам на турнирах Большого шлема в парном разряде.
Теннисист Майк Брайан установил новый рекорд по победам на турнирах Большого шлема в парном разряде
  • globallookpress.com
  • © Liu Jie/Xinhua

Брайан в паре с соотечественником Джеком Соком одержал победу на Открытом чемпионате США. Тем самым Майк завоевал свой 18-й титул чемпиона турнира Большого шлема. Он установил новый рекорд, обогнав по этому показателю австралийца Джона Ньюкомба.

Он шесть раз становился чемпионом Australian Open, два раза побеждал на «Ролан Гарросе», четырежды праздновал успех на Уимблдоне и в шестой раз одержал победу на US Open.

Ранее сообщалось, что американцы Брайан и Сок выиграли US Open в парном разряде.

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