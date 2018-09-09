Свист трибун и слёзы на награждении: победа Осаки на US Open была омрачена поведением Уильямс и американских болельщиков

Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу на Открытом чемпионате США по теннису. В финале турнира она в двух сетах переиграла Серену Уильямс. Матч завершился со скандалом — болельщики довели Осаку до слёз, освистав её перед церемонией награждения, так как судья на вышке оштрафовал Уильямс на гейм за неспортивное поведение. В этот же день победы в смешанном разряде добились Бетани Маттек-Сандс и Джейми Маррей.

Ругань вместо матча

Серене Уильямс выпал второй за год шанс догнать Маргарет Корт по количеству побед на турнирах Большого шлема без поправки на то, что австралийка большую часть титулов выиграла до Открытой эры. После того как американка не справилась с Анжеликой Кербер в финале Уимблдона, она вновь добралась до титульного матча, теперь уже на родном Открытом чемпионате США.

Также по теме Разгром от Серены Уильямс и травма Надаля: итоги 12-го дня US Open Серена Уильямс в полуфинале женского одиночного разряда разгромила Анастасию Севастову из Латвии. В финале американка встретится с...

Своим этот турнир может считать и соперница Уильямс Наоми Осака. Хотя она и представляет Японию, но первые шаги в теннисе делала в Нью-Йорке, а восхищалась в детстве именно будущей 23-кратной победительницей мейджоров. Осака всегда мечтала встретиться с Уильямс-младшей, и в этом сезоне она получила такой шанс. Молодой японке даже удалось одержать победу над титулованной соперницей. Тогда, правда, этот результат не стал сенсацией. Осака была в прекрасной форме после победы в Индиан-Уэллсе, а американка только возвращалась в спорт после рождения ребёнка.

Гораздо удивительнее то, что следующая встреча двух представительниц разных теннисных поколений произошла в финале US Open. Осака за всю карьеру не проходила дальше четвёртого круга на турнирах Большого шлема. В этот раз ей очень сильно повезло с жеребьёвкой — со своим невысоким 20-м номером посева она только в полуфинале встретила соперницу, которая имеет более высокий рейтинг. Это была Мэдисон Кис, которая не смогла ничего противопоставить поймавшей кураж японке. Даже Уильямс к началу финального матча уступала Осаке в рейтинге WTA.

Уже в начале встречи соперницы потрепали друг другу нервы. В обоих первых геймах подающие уступали со счётом 0:30, но не позволяли сделать брейк. Уильямс такие качели не устраивали, и следующую свою подачу она провалила. Ведя со счётом 30:15, она уступила в розыгрыше из десяти ударов, сорвалась на форхэнде и совершила двойную ошибку. Осака не только удержала добытое преимущество, но и увеличила его с помощью ещё одного брейка. За пять геймов Уильямс занесла себе в пассив десять невынужденных ошибок, а Осака — всего две.

При счёте 1:4 Уильямс собрала волю в кулак. Ей дважды удавалось заработать брейк-пойнт, но японская теннисистка оба раза отыгрывалась. С учётом предыдущей встречи Осака спасала свою подачу уже 15 раз — для профессионального тенниса это что-то невероятное. 20-летняя спортсменка довела первый сет до победы. В нынешнем сезоне она не проиграла ни одного матча, если стартовую партию оставляла за собой.

First set (6-2) to Osaka!@Naomi_Osaka_ moves within a set of the title...



Will Serena turn it around in the 2nd set?#USOpenpic.twitter.com/VbXUzcu73e — US Open Tennis (@usopen) 8 сентября 2018 г.

Уильямс необходимо было себя завести, чтобы наконец-то избавиться от глупых и необязательных ошибок. Повод для этого подвернулся быстро: в начале второго сета теннисистка вступила в перепалку с судьёй на вышке Карлосом Рамосом из-за предупреждения за разговоры с тренером. Выговорившись, американка заиграла значительно лучше. Она не только спаслась с брейк-пойнта, но и сама наконец-то взяла подачу Осаки, затратив на это практически десять минут. Бывшая первая ракетка мира повела со счётом 3:1 по геймам.

Но её восхождение продолжалось недолго. Тут же американка допустила две двойные ошибки подряд, а когда это привело к поражению в гейме, со злости швырнула ракетку на пол. Ещё одно предупреждение привело к тому, что Осака начала следующий розыгрыш с одним лишним очком в запасе. Разочарованию Уильямс не было предела, и она принялась доказывать судье, что никаких контактов с тренером в предыдущих геймах не было. На этот раз разговор на повышенных тонах не помог спортсменке — она всухую уступила и этот гейм, и следующий.

Тогда ситуация на корте накалилась. Уильямс продолжила спорить с судьёй. В ход пошли даже угрозы, что Рамос больше не будет работать на её матчах, и обвинения во лжи. За такое арбитр наказал теннисистку штрафным геймом, и Осака автоматически повела со счётом 5:3. Словно из жалости к кумиру, японка без боя отдала следующий гейм на приёме, но при подаче на титул она уже своего не упустила. 20-летняя Осака добилась главного достижения в жизни — победы на Открытом чемпионате США.

The Pride of 🇯🇵!@Naomi_Osaka_ defeats Serena Williams 6-2, 6-4 to become the first Japanese player to win a Grand Slam singles title!#USOpenpic.twitter.com/sNilrZOaNU — US Open Tennis (@usopen) 8 сентября 2018 г.

Правда, прочувствовать свой триумф в полной мере ей не удалось. Публика сильно симпатизировала Уильямс и принялась освистывать Осаку, когда началась церемония награждения. Японская теннисистка залилась слезами, и недавней сопернице пришлось вступиться за неё и потребовать от болельщиков уважения к новой чемпионке US Open. Расстроенная Осака поднимала чемпионской кубок лишь с едва заметной улыбкой.

Возвращение на вершину

Год назад на Уимблдоне американка Бетани Маттек-Сандс была нацелена на впечатляющее для парного тенниса достижение: она собиралась выиграть четвёртый подряд турнир Большого шлема вместе с Люцией Шафаржовой из Чехии. Едва ли кто сомневался, что этот непобедимый на мейджорах дуэт упустит очередной титул.

Однако именно тогда карьера Маттек-Сандс едва не оборвалась. В матче второго круга одиночного разряда американка поскользнулась и порвала крестообразные связки колена на правой ноге, как и в 2013 году. Она всё-таки смогла вернуться в теннис в следующем сезоне, но прежнего уровня ей достичь не удавалось. За весь 2018 год она одержала всего две победы в одиночном разряде, хотя раньше иногда обыгрывала соперниц из первой десятки мирового рейтинга.

В парных матчах Маттек-Сандс тоже часто не везло. В актив себе она может записать только выход в четвертьфинал Уимблдона с Шафаржовой. Но на нынешнем US Open американско-чешская пара вылетела уже после второго матча. В одиночном турнире она даже не участвовала, проиграв в первом же матче квалификации.

У 33-летней теннисистки остался единственный шанс показать себя в деле перед родными болельщиками — выступить в миксте, в котором она является олимпийской чемпионкой. Маттек-Сандс объединилась с британцем Джейми Марреем, старшим братом экс-первой ракетки мира Энди Маррея, и их дуэт сразу взобрался на вершину турнирной сетки. В финале они встретились с полячкой Алисией Росольской и хорватом Николой Мектичем.

Матч получился достаточно равным — стороны обменялись сетами, и разыгрывать титул пришлось на супертай-брейке. Маттек-Сандс и Маррей победили со счётом 11:9, и американка выиграла первый турнир после своей страшной травмы. А британский теннисист покорил US Open в третий раз подряд — в позапрошлом сезоне он победил в Нью-Йорке в парном разряде, а год назад уже был лучшим в миксте вместе с Мартиной Хингис. Маррей-старший стал восьмым теннисистом, который выиграл Открытый чемпионат США с двумя разными партнёршами.