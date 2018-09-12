«Арбитра бросили в клетку с волками»: судьи готовы бойкотировать матчи Серены Уильямс после скандала на US Open

Теннисные судьи намерены объявить бойкот американской спортсменке Серене Уильямс. Они готовы отказаться от работы на матчах экс первой ракетки мира, если она не принесёт извинений их коллеге Карлосу Рамосу за обвинения в сексизме, сообщают источники The Times. Ранее позицию Уильямс поддержали главы WTA и USTA, в то время как в ITF отметили профессиональную работу Рамоса в том матче.

После скандала в женском финале Открытого чемпионата США, по данным британской газеты The Times, судьи могут начать бойкот матчей Серены Уильямс. Арбитры таким образом намерены проявить солидарность со своим коллегой Карлосом Рамосом.

В матче с Наоми Осакой, которая в итоге одержала победу, Уильямс несколько раз высказывала недовольство принятыми Рамосом решениями. Судья трижды применял к ней санкции за различные нарушения — сначала вынес предупреждение за подсказки тренера Патрика Муратоглу, затем оштрафовал на одно очко за сломанную ракетку, а затем присудил Осаке гейм за то, что Уильямс применила «словесные оскорбления». На эмоциях американка назвала Рамоса «вором» и «лжецом».

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После матча Уильямс продолжила комментировать произошедшее и назвала поведение Рамоса проявлением сексизма. По её мнению, она была оштрафована на гейм за то, что является женщиной.

«Я слышала, как мужчины называют других судей. Я борюсь за женские права, и за равенство, и за кучу разных вещей. И я считаю сексизмом то, что он отнял у меня гейм, когда я назвала его вором. Он никогда не отнимал гейм у мужчины за то, что они говорили «вор». Меня это просто поражает. Я продолжу бороться за женщин и за равенство», — заявила спортсменка.

Однако поводом для возможного бойкота матчей Уильямс стали не её высказывания, а реакция официальных теннисных лиц на скандал. Несмотря на то что Рамос следовал букве закона и был прав во всех своих решениях (даже Муратоглу признал, что давал подсказки подопечной), позиция американки нашла поддержку на самом высоком уровне.

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) прокомментировал ситуацию вечером в воскресенье, сразу после победы Новака Джоковича в мужском финале US Open. Стив Саймон заявил, что судейство в матче Уильямс и Осаки допускало «двойные стандарты».

«Вчерашняя встреча актуализировала вопрос о двойных стандартах при судействе мужских и женских матчей. WTA убеждена, что необходимо применять один уровень терпимости к выражению эмоций со стороны мужчин и женщин. И мы будем и дальше работать над тем, чтобы ни к кому из игроков не было предвзятого отношения. Мы считаем, что вчера оно было. Также мы считаем, что запрет на подсказки тренера должен быть снят на всех турнирах. На турнирах WTA действует правило об общении игрока с тренером, но этот вопрос нужно развивать дальше. Вчера на корте встретились звезда будущего и легенда спорта. Мы ждём новых матчей этих теннисисток и надеемся: то, что мы наблюдали вчера, больше никогда не повторится», — сказал Саймон.

Поддержала Уильямс и глава Ассоциации тенниса США (USTA) Катрина Адамс. Именно USTA выступает организатором Открытого чемпионата США. Она заявила, что арбитры по-разному относятся к мужчинам и женщинам.

«Жаль, что всё произошло так, как произошло, а ведь нужно быть последовательными. Как сказала Серена, мужчины постоянно прессуют судей, и ничего не происходит. Серена, наверное, немного перегнула палку, но это было в переходе, когда она не рассчитывала попасть на камеру. Это было между ней и арбитром, но в результате это услышали все, потому что он решил её наказать, сочтя её слова оскорблением.

Получается, нет равенства между тем, что позволено в отношении судей мужчинам, а что — женщинам. А оно должно быть. Я верю в равноправие полов и думаю, что эта тема будет обсуждаться уже в ближайшие недели. Серена перешла границу, но судья вполне мог не выносить последнее предупреждение — это было на его усмотрение.

Рамос решил, что её поведение заслуживает наказания. Но судей называли и гораздо хуже. Он мог сказать: слушай, это уже слишком, остынь. Думаю, что с мужчиной он бы так и сделал. Мужское взаимодействие к этому располагает. Может, они не осознают, что точно так же можно общаться и с женщинами», — раскритиковала Рамоса Адамс.

Впоследствии Уильямс оштрафовали на $17 тыс., но извинений за свои действия она так и не принесла. Поддержку Рамосу оказала только Международная федерация тенниса (ITF), высоко оценившая его работу.

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«Карлос Рамос — один из самых опытных и уважаемых судей в теннисе. Он действовал в соответствии с правилами, что было подтверждено решением US Open оштрафовать Серену Уильямс за её поведение. Мы понимаем, что произошедшее вызывает сожаление и должно стать предметом дискуссии. В то же время важно помнить, что господин Рамос выполнил свою работу в строгом соответствии с правилами и весь матч отработал профессионально и исключительно честно», — заявили в организации через два дня после матча.

Один авторитетный судья на условиях анонимности заявил The Times, что они будут добиваться извинений от теннисистки.

«USTA не поддерживает теннисных судей. Рамоса бросили в клетку с волками просто за то, что он делает свою работу. Он не собирался делать ничего такого, за что его можно затравить», — сказал арбитр.

Стоит отметить, что у теннисных судей нет собственной организации, которая бы отстаивала их интересы. За обслуживание финала Рамос получил стандартную для US Open оплату — $450. Такая же сумма полагается арбитрам за дневную работу на любых других матчах турнира. Уильямс же заработала за две недели выступлений $1,85 млн. Во время споров с Рамосом теннисистка заявила, что судья больше никогда не будет работать на её матчах.