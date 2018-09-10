ITF встала на сторону судьи в конфликте с Сереной Уильямс

Международная федерация тенниса (ITF) встала на сторону судьи Карлоса Рамоса в конфликте с американкой Сереной Уильямс во время финального матча Открытого чемпионата США — US Open.

Уильямс оскорбила арбитра, за что была оштрафована на гейм. После матча американка назвала решение Рамоса сексизмом.

В ITF отметили, что судья действовал согласно букве закона и в общем показал профессионализм и последовательность в принятии решений, сообщает пресс-служба федерации.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал конфликт американки Серены Уильямс с судьёй финального матча US Open в женском одиночном разряде.