ITF встала на сторону судьи в конфликте с Сереной Уильямс

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Международная федерация тенниса (ITF) встала на сторону судьи Карлоса Рамоса в конфликте с американкой Сереной Уильямс во время финального матча Открытого чемпионата США — US Open.
ITF встала на сторону судьи в конфликте с Сереной Уильямс
  • Reuters

Уильямс оскорбила арбитра, за что была оштрафована на гейм. После матча американка назвала решение Рамоса сексизмом.

В ITF отметили, что судья действовал согласно букве закона и в общем показал профессионализм и последовательность в принятии решений, сообщает пресс-служба федерации.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал конфликт американки Серены Уильямс с судьёй финального матча US Open в женском одиночном разряде.

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