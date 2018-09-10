Джокович высказался о конфликте Cерены Уильямс с судьёй финала US Open

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал конфликт американки Серены Уильямс с судьёй финального матча US Open в женском одиночном разряде.

«Возможно, судье на вышке не стоило доводить Серену, особенно в финале. Вся эта ситуация поменяла ход игры и была необязательной», — приводит слова Джоковича Mirror.

Он отметил, что все спортсмены бывают очень эмоциональны, особенно если речь идёт о борьбе за трофеи.

«К мужчинам и женщинам относятся так или иначе в зависимости от ситуации. Тут сложно обобщать. Не думаю, что тут стоит разводить дебаты. Я люблю Серену. Я искренне сочувствовал ей. Но и судье было непросто разобраться в сложившейся ситуации. Его тоже нужно понять», — добавил победитель US Open в мужском одиночном разряде.

В финале US Open 2018 года 20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4. По ходу матча американка подошла к сетке и назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера, который впоследствии признал, что помогал подопечной.

Ранее сообщалось, что глава Женской теннисной ассоциации (WTA) выступил с заявлением в связи с событиями в финале US Open в женском одиночном разряде.