Джокович высказался о конфликте Cерены Уильямс с судьёй финала US Open

Короткая ссылка
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал конфликт американки Серены Уильямс с судьёй финального матча US Open в женском одиночном разряде.
Джокович высказался о конфликте Cерены Уильямс с судьёй финала US Open
  • Reuters

«Возможно, судье на вышке не стоило доводить Серену, особенно в финале. Вся эта ситуация поменяла ход игры и была необязательной», — приводит слова Джоковича Mirror.

Он отметил, что все спортсмены бывают очень эмоциональны, особенно если речь идёт о борьбе за трофеи.

«К мужчинам и женщинам относятся так или иначе в зависимости от ситуации. Тут сложно обобщать. Не думаю, что тут стоит разводить дебаты. Я люблю Серену. Я искренне сочувствовал ей. Но и судье было непросто разобраться в сложившейся ситуации. Его тоже нужно понять», — добавил победитель US Open в мужском одиночном разряде.

В финале US Open 2018 года 20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4. По ходу матча американка подошла к сетке и назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера, который впоследствии признал, что помогал подопечной.

Ранее сообщалось, что глава Женской теннисной ассоциации (WTA) выступил с заявлением в связи с событиями в финале US Open в женском одиночном разряде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить