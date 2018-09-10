Глава WTA выступил с заявлением в связи с событиями в финале US Open в женском одиночном разряде

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Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил с официальным заявлением о событиях, произошедших в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой.
Глава WTA выступил с заявлением в связи с событиями в финале US Open в женском одиночном разряде
  • Reuters
  • © Danielle Parhizkaran-USA TODAY SPORTS

«Вчерашний матч вновь поднял вопрос о двойных стандартах при судействе мужских и женских матчей. WTA считает, что уровень терпимости к эмоциям, выражаемым мужчинами и женщинами, должен быть одинаковым. По нашему мнению, вчера этого не было», — приводит слова Саймона пресс-служба WTA.

Он также высказался относительно запрета на подсказки тренеров.

«Подсказки тренера должны быть разрешены во всех видах спорта. На турнирах WTA разрешено общение игрока с тренером, но этот вопрос требует развития», — добавил глава WTA.

В финале US Open 2018 20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4. По ходу матча американка подошла к сетке и назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера, который впоследствии признал, что помогал подопечной.

Ранее сообщалось, что Серену Уильямс оштрафовали на $17 тысяч за оскорбление судьи в финале US Open.

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