Сербский триумф: Джокович обыграл дель Потро в финале US Open

Новак Джокович обыграл Хуана-Мартина дель Потро в финале мужского разряда US Open. На победу серб затратил всего три сета, один из которых закончился на тай-брейке. Благодаря этому успеху он стал 14-кратным обладателем турниров Большого шлема и побил рекорд Пита Сампраса.

Победа на классе

Если бы болельщикам в начале года сказали, что последние два турнира Большого шлема в сезоне выиграет Новак Джокович, они бы как минимум сильно удивились, ведь в 2017-м серб пропустил шесть месяцев из-за операции на локте, а вдобавок пережил не самый удачный период работы с Андре Агасси. Однако возвращение к прежнему наставнику Мариану Вайде позволило спортсмену быстро вернуться на прежние высоты.

В результате в июле Джокович выиграл Уимблдон, а теперь взял трофей и на US Open. Впрочем, финал в мужском разряде изначально обещал быть интересным. 29-летний аргентинец Хуан-Мартин дель Потро пробился в финал турнира Большого шлема лишь во второй раз в карьере. Правда, в полуфинале ему помогла травма Рафаэля Надаля, вынудившая испанца отказаться от продолжения борьбы уже после второго сета.

Уроженец Тандила был настроен повторить свой успех 2009 года. Тогда совсем молодой дель Потро пробился в решающее противостояние US Open и в пяти сетах оказался сильнее самого Роджера Федерера.

Как и тогда, на этот раз Хуан-Мартин являлся аутсайдером финала. Против аргентинца свидетельствовала даже статистика: в 18 очных матчах он выиграл у Джоковича лишь четыре раза, последний — на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Тем не менее эксперты предполагали, что хотя бы один сет третья ракетка мира взять должен. На деле получилось совершенно иначе.

Судьбу первой партии решил брейк Джоковича в восьмом гейме. Дель Потро поначалу смотрелся поинтереснее именитого соперника и даже в том самом решающем гейме вёл со счётом 40:0, но затем совершил ряд грубых невынужденных ошибок и уступил. Следом Новаку оставалось лишь подать на партию.

Во втором сете деморализованный аргентинец, несмотря на поддержку многочисленных соотечественников на трибунах, которые не замолкали буквально ни на минуту, поначалу также выглядел не лучшим образом.

Джокович быстро повёл с брейком — 3:1. Но в середине партии дель Потро удалось собраться. Вскоре он уже сам взял подачу соперника и вышел вперёд — 4:3.

А следом состоялся, пожалуй, самый яркий гейм матча, который затянулся более чем на 20 минут. Хуан-Мартин несколько раз имел возможность решить всё в свою пользу, но не реализовал ряд брейк-пойнтов.

В результате оппоненты доигрались до тай-брейка, на котором ситуация повторилась. Дель Потро снова вёл в счёте, но в решающий момент принялся ошибаться и проиграл.

В третьей партии Джокович также повёл с брейком — 3:1. Его соперник в эти минуты выглядел беспомощно. Серб умудрялся вытаскивать безнадёжные мячи. После очередного спасения Новака аргентинец бессильно склонился над кортом, даже не замечая рядом девочку с полотенцем.

Казалось, победа бывшей первой ракетки мира — дело самого ближайшего времени. Но Хуан-Мартин неожиданно сумел собраться и сделал ответный брейк, а затем и сравнял счёт — 3:3.

Следом он претендовал на второй подряд брейк и вёл со счётом 30:15. Стоит ли говорить, что в решающий момент аргентинец вновь начал допускать ошибки? Джокович тем временем пришёл в себя, забрал гейм на своей подаче, а затем сделал решающий брейк. Подать на трофей для него оставалось лишь делом техники.

Таким образом, Новак стал 14-кратным обладателем турниров Большого шлема и сравнялся по этому показателю с Питом Сампрасом.

Женский парный разряд

А чуть раньше состоялся финал в женском парном разряде.

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