Оскорбления, угрозы и допинг: в каких скандалах была замешана Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс известна не только как 23-кратная победительница турниров Большого шлема. Она также часто становилась участницей громких скандалов. До перепалки с судьёй в финале Открытого чемпионата США 2018 года спортсменка уже несколько раз оскорбляла арбитров. Кроме того, Уильямс признавалась в употреблении запрещённых веществ и позволяла себе публично высмеивать соперниц.

Скандал на US Open — 2018

Открытый чемпионат США 2018 года запомнится как один из самых скандальных турниров в истории. Переодевание Ализе Корне, подбадривание Ника Кирьоса со стороны судьи, разговоры Фернандо Вердаско с тренером — все эти события затмили собой спортивную составляющую соревнования. К концу турнира отметилась Серена Уильямс, которая устроила разборки с арбитром в финале женского одиночного разряда.

Во время матча с Наоми Осакой 36-летняя американка несколько раз прерывала игру и начинала спорить на повышенных тонах с судьёй на вышке Карлосом Рамосом. Сначала теннисистка была недовольна тем, что он вынес предупреждение за подсказку от тренера Патрика Муратоглу. Специалист действительно подавал знаки подопечной, однако Уильямс их не замечала. Тем не менее решение судьи осталось в силе. Спустя некоторое время спортсменка разбила ракетку от досады из-за проигранного гейма, и второе предупреждение со стороны Рамоса обернулось штрафным очком.

Уильямс не успокоилась и принялась требовать извинений от арбитра, назвала его вором и лжецом, а также пригрозила, что он никогда не будет работать на её матчах. В ответ Рамос применил ещё более серьёзные санкции — гейм в пользу Осаки. При счёте 2:6, 3:5 Уильямс уже не оказывала сопротивления и проиграла финал. После матча американка отказалась жать руку Рамосу и продолжила настаивать на своей невиновности. Болельщики на трибунах, поддерживавшие Уильямс, освистали Осаку и испортили ей церемонию награждения.

Конфликт с линейным арбитром

Это далеко не первый случай, когда Уильямс демонстрирует свой сложный характер на корте. В 2009 году в полуфинале US Open американка встречалась с бельгийкой Ким Клейстерс и находилась в двух очках от поражения. Она совершила вторую подачу, но розыгрыш не продолжился — линейный арбитр сигнализировала о заступе. Клейстерс заработала матчбол.

Уильямс тут же обрушилась на судью с гневной тирадой и пообещала ей «запихнуть мяч в глотку».

У теннисистки уже было одно предупреждение за сломанную ракетку, и второе, теперь за неспортивное поведение, принесло Клейстерс победное очко. Этот срыв имел для американки серьёзные последствия — она была оштрафована на общую сумму $82,5 тыс. и ей был назначен двухлетний испытательный срок, в течение которого любой новый проступок мог обернуться дисквалификацией на Открытом чемпионате США. Уильямс отказывалась приносить извинения судье сразу после скандала, сделав это только через несколько дней.

Перепалка с судьёй

Ещё один инцидент с участием Уильямс произошёл как раз спустя два года, когда американка проводила финальный матч US Open с австралийкой Самантой Стосур. Вновь срыв случился в момент, когда она уступала в счёте. Во время одного из розыгрышей Уильямс перебросила мяч и громко подбодрила себя, посчитав, что уже выиграла очко. Однако розыгрыш продолжался, и Стосур на тот момент всё ещё была в игре.

Судья на вышке Ева Асдераки вынесла свой вердикт по этому эпизоду — присудить очко австралийке. Она сослалась на правило, согласно которому в случае, если один игрок отвлекает другого во время розыгрыша, он наказывается потерей очка или переигровкой. Уильямс потребовала от Асдераки провести новый розыгрыш, но получила отказ, и тогда спортсменка перешла к личным оскорблениям.

«Это ведь вы мне всё испортили здесь в прошлый раз? Вы меня ненавидите и некрасивы внутри», — сказала Уильямс арбитру из Греции.

В итоге американка проиграла матч, а в отношении неё состоялось ещё одно разбирательство. На этот раз наказание получилось довольно мягким — спортсменку оштрафовали на $2 тыс. Речи о дисквалификации на следующий Открытый чемпионат США не шло, так как проступок Уильямс не посчитали достаточно серьёзным.

Первый шаг к Hawk-Eye

Уильямс препиралась с судьями ещё в ту эпоху, когда на матчах турниров Большого шлема не использовалась система видеоповторов. Отсутствие уже привычных технологий стало поводом для скандала во время четвертьфинального матча US Open с Дженнифер Каприати. Уильямс-младшая несколько раз громко выражала несогласие с решениями судьи на вышке Марианы Алвес, не засчитывавшей точные удары спортсменки по линиям.

Строго говоря, в тех случаях американка имела право на недовольство — повторы показывали, что она лишилась нескольких очков. Однако 14 лет назад ещё не существовало системы, которая бы могла определять положение мяча в спорных ситуациях. Скандал с Уильямс подтолкнул организаторов крупных турниров к принятию на вооружение технологии Hawk-Eye.

Обвинения в адрес Сафиной

Уильямс может отметиться грубыми комментариями не только в пылу борьбы на теннисном корте, но и в более спокойной обстановке. В 2009 году, после того как Динара Сафина сместила её с первой строчки рейтинга WTA, американка сделала ряд вызывающих высказываний.

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«Мы все знаем, кто настоящий номер один в мире. Честно говоря, это я лучшая в мире. Кто самый опасный для меня соперник? Пожалуй, я сама. Я всегда борюсь с собой», — говорила Уильямс во время турнира в Риме.

Теннисистку раздражало то, что после победы на Уимблдоне в том сезона она была действующей чемпионкой трёх турниров Большого шлема, но всё равно оставалась второй в рейтинге.

«Я не слишком мотивирована, чтобы стать первой ракеткой мира. Видимо, в WTA нельзя выиграть три Больших шлема и занять первую строчку. Моей мотивацией будет победа на ещё одном турнире, чтобы остаться второй. Лучше занимать второе место и выиграть три Больших шлема, чем быть первой и не иметь ни одного титула. Динара проделала хорошую работу, чтобы стать первой ракеткой мира, она же победила в Риме и Мадриде», — с сарказмом заявляла теннисистка.

Проблемы с допингом

В вопросах допинга у Серены Уильямс не самая чистая репутация. Она была подмочена в 2016 году, когда хакеры Fancy Bears опубликовали документы, свидетельствующие о том, что теннисистка употребляла запрещённые препараты, на которые она получила терапевтическое исключение.

Поначалу Уильямс отрицала употребление допинга, но позднее призналась, что принимала запрещённые лекарства, так как была больна. Они помогли ей не только вылечиться, но и выиграть «Ролан Гаррос» в 2015 году.

«Я никогда не сдавала положительных допинг-проб. У меня всегда были терапевтические исключения, вы можете проверить факты. Я бы тогда не выступила на «Ролан Гаррос», если бы не получила разрешение на применение препаратов, потому что, как вы помните, в том году я была невероятна больна», — говорила Уильямс.

Ещё один допинговый скандал произошёл летом 2018-го. Американки не оказалось у себя дома, когда к ней с проверкой прибыл допинг-офицер. Уильямс так и не сдала пробу и пожаловалась в Facebook на дискриминацию, так как, по её мнению, её проверяют слишком часто. Хотя отказ сдавать пробу является нарушением антидопинговых правил, этот инцидент был замят.