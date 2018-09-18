«Трагичная и бессмысленная потеря»: в США выясняют обстоятельства гибели чемпионки Европы по гольфу

В городе Эймс в американском штате Айова найдена мёртвой действующая чемпионка Европы по гольфу Селия Баркин Аросамена из Испании. Её тело обнаружили на поле для гольфа недалеко от университета, в котором обучалась спортсменка. Полиция арестовала единственного подозреваемого по этому делу — 22-летнего Коллина Дэниела Ричардса — и предъявила ему обвинение в убийстве. Ранее у молодого человека уже были проблемы с законом.

Испанская гольфистка, чемпионка Европы среди любителей Селия Баркин Аросамена найдена мёртвой в США. По предварительной версии, 22-летняя спортсменка была убита, сообщили в полиции города Эймс в штате Айова.

Тело девушки было обнаружено на поле для гольфа Coldwater Gold Course. Утром 17 сентября посетители загородного клуба обнаружили бесхозную сумку для клюшек и сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли неподалёку труп и идентифицировали жертву преступления.

В результате оперативного расследования был установлен и арестован единственный подозреваемый по этому делу — 22-летний Коллин Дэниел Ричардс. Ему предъявлено обвинение в убийстве. В штате Айова максимальным наказанием за это преступление является пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

RIGHT NOW: @AmesPolice say the young woman found dead on Coldwater Golf Course is @IowaStateU senior athlete, 22-year-old Celia Barquin Arozamena. 22-year-old Collin Daniel Richards is in custody and facing 1st degree murder charges. @KCCINewspic.twitter.com/HBzhdgrDA3 — Tommie Clark (@TommieClarkKCCI) 18 сентября 2018 г.

В прошлом у Ричардса уже возникали проблемы с законом. В 2015 году он пытался украсть энергетические напитки на автозаправке и угрожал продавцам застрелить их. Спустя два года он сломал окна и двери в доме своих родственников, откуда ему пришлось съехать. Между тем какая-либо связь подозреваемого с убитой спортсменкой не выявлена.

Селия Баркин Аросамена училась в Университете штата Айовы и играла за студенческую команду по гольфу. В старших классах школы она добилась первых серьёзных успехов в своём виде спорта — отобралась на юношескую Олимпиаду 2014 года и заняла на ней 12-е место, стала серебряным призёром командного чемпионата Европы среди девушек и вошла в топ-60 мирового рейтинга среди любителей.

Поступив в американский университет, Селия Баркин Аросамена стала участвовать в студенческих соревнованиях по гольфу. Успехи в этом виде спорта высоко ценятся в США. В этом году испанка достигла своих самых высоких результатов — выиграла чемпионат Европы среди любителей, а также одержала победу на престижном турнире Big 12, в котором участвуют несколько университетских команд США.

Баркин Аросамена также отобралась на Открытый чемпионат США — один из пяти мейджоров, проводимых Женской профессиональной ассоциацией гольфа. Спортсменка не смогла пройти в кат, то есть попасть в число 63 лучших, но при этом заняла 12-е место среди гольфисток со статусом любителя. При жизни Селия Баркин Аросамена занимала в мировом любительском рейтинге 44-е место.

В Европейской ассоциации гольфа с прискорбием отреагировали на смерть 22-летней спортсменки.

«Президент, комитеты, члены и сотрудники ассоциации глубоко опечалены новостью о трагической потере нашего друга — действующей чемпионки Европы среди любителей Селии Баркин Аросамены. Селия была восхитительной девушкой, которая вдохновляла всех своей любовью к гольфу и к жизни. Мы выражаем глубокие соболезнования семье Селии и Королевской испанской федерации гольфа», — сказано в заявлении организации.

The EGA is deeply saddened to hear of the tragic loss of friend, and recent European Ladies’ Amateur Champion, Celia Barquin Arozamena.



Celia was a delightful young lady who inspired all who met her with her enthusiasm for golf and life.https://t.co/CPiQPV5drFpic.twitter.com/HID1KYPPF4 — European Golf Association (@EGA_golf) 18 сентября 2018 г.

На трагедию отреагировали и в университете, где спортсменка училась на строительного инженера.

«У Селии была заразительная улыбка, яркая личность. Каждый, кому посчастливилось узнать её, благословлён. Наша университетская семья скорбит по удивительной студентке, спортсменке и послу нашего вуза», — сказал директор Университета штата Айовы по спорту Джейми Поллард.

К тем, кто выразил своё сочувствие по поводу трагедической смерти Селии, присоединилась и ректор университета Венди Уинтерстин.

«Это трагичная и бессмысленная потеря талантливой молодой девушки и заслуженной в области спорта студентки. Мы скорбим вместе с её семьёй и друзьями в Испании, её товарищами по команде и всеми, кто знал её», — заявила Уинтерстин.