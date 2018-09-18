«Трагичная и бессмысленная потеря»: в США выясняют обстоятельства гибели чемпионки Европы по гольфу
- Reuters
- © John David Mercer-USA TODAY Sports
Испанская гольфистка, чемпионка Европы среди любителей Селия Баркин Аросамена найдена мёртвой в США. По предварительной версии, 22-летняя спортсменка была убита, сообщили в полиции города Эймс в штате Айова.
Тело девушки было обнаружено на поле для гольфа Coldwater Gold Course. Утром 17 сентября посетители загородного клуба обнаружили бесхозную сумку для клюшек и сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли неподалёку труп и идентифицировали жертву преступления.
В результате оперативного расследования был установлен и арестован единственный подозреваемый по этому делу — 22-летний Коллин Дэниел Ричардс. Ему предъявлено обвинение в убийстве. В штате Айова максимальным наказанием за это преступление является пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.
RIGHT NOW: @AmesPolice say the young woman found dead on Coldwater Golf Course is @IowaStateU senior athlete, 22-year-old Celia Barquin Arozamena. 22-year-old Collin Daniel Richards is in custody and facing 1st degree murder charges. @KCCINewspic.twitter.com/HBzhdgrDA3— Tommie Clark (@TommieClarkKCCI) 18 сентября 2018 г.
В прошлом у Ричардса уже возникали проблемы с законом. В 2015 году он пытался украсть энергетические напитки на автозаправке и угрожал продавцам застрелить их. Спустя два года он сломал окна и двери в доме своих родственников, откуда ему пришлось съехать. Между тем какая-либо связь подозреваемого с убитой спортсменкой не выявлена.
Селия Баркин Аросамена училась в Университете штата Айовы и играла за студенческую команду по гольфу. В старших классах школы она добилась первых серьёзных успехов в своём виде спорта — отобралась на юношескую Олимпиаду 2014 года и заняла на ней 12-е место, стала серебряным призёром командного чемпионата Европы среди девушек и вошла в топ-60 мирового рейтинга среди любителей.
Поступив в американский университет, Селия Баркин Аросамена стала участвовать в студенческих соревнованиях по гольфу. Успехи в этом виде спорта высоко ценятся в США. В этом году испанка достигла своих самых высоких результатов — выиграла чемпионат Европы среди любителей, а также одержала победу на престижном турнире Big 12, в котором участвуют несколько университетских команд США.
2018 European Champion 🏌🏼♀️ pic.twitter.com/WajwjCXNQu— Celia Barquín (@celiabarquin) 28 июля 2018 г.
Баркин Аросамена также отобралась на Открытый чемпионат США — один из пяти мейджоров, проводимых Женской профессиональной ассоциацией гольфа. Спортсменка не смогла пройти в кат, то есть попасть в число 63 лучших, но при этом заняла 12-е место среди гольфисток со статусом любителя. При жизни Селия Баркин Аросамена занимала в мировом любительском рейтинге 44-е место.
В Европейской ассоциации гольфа с прискорбием отреагировали на смерть 22-летней спортсменки.
«Президент, комитеты, члены и сотрудники ассоциации глубоко опечалены новостью о трагической потере нашего друга — действующей чемпионки Европы среди любителей Селии Баркин Аросамены. Селия была восхитительной девушкой, которая вдохновляла всех своей любовью к гольфу и к жизни. Мы выражаем глубокие соболезнования семье Селии и Королевской испанской федерации гольфа», — сказано в заявлении организации.
The EGA is deeply saddened to hear of the tragic loss of friend, and recent European Ladies’ Amateur Champion, Celia Barquin Arozamena.— European Golf Association (@EGA_golf) 18 сентября 2018 г.
Celia was a delightful young lady who inspired all who met her with her enthusiasm for golf and life.https://t.co/CPiQPV5drFpic.twitter.com/HID1KYPPF4
На трагедию отреагировали и в университете, где спортсменка училась на строительного инженера.
«У Селии была заразительная улыбка, яркая личность. Каждый, кому посчастливилось узнать её, благословлён. Наша университетская семья скорбит по удивительной студентке, спортсменке и послу нашего вуза», — сказал директор Университета штата Айовы по спорту Джейми Поллард.
К тем, кто выразил своё сочувствие по поводу трагедической смерти Селии, присоединилась и ректор университета Венди Уинтерстин.
«Это трагичная и бессмысленная потеря талантливой молодой девушки и заслуженной в области спорта студентки. Мы скорбим вместе с её семьёй и друзьями в Испании, её товарищами по команде и всеми, кто знал её», — заявила Уинтерстин.
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