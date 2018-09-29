Роналду отреагировал на обвинения в изнасиловании

Португальский футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал заявление американки Кэтрин Майорги, обвинившей его в изнасиловании.

«Это ложь. Она хочет прославиться за счёт моего имени. Такие ситуации — часть моей работы», — приводит «Матч ТВ» слова нападающего со ссылкой на Instagram.

В Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ранее сообщалось, что адвокаты Роналду намерены судиться с немецким изданием, опубликовавшим обвинения в изнасиловании.