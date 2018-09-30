Бэйл и Марсело не вошли в заявку «Реала» на матч ЛЧ с ЦСКА

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Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала заявку команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
Бэйл и Марсело не вошли в заявку «Реала» на матч ЛЧ с ЦСКА
  • Гарет Бэйл
  • Reuters

В список из 20 футболистов, которые отправятся в Москву на матч с армейцами, вошли Кейлор Навас, Кико Касилья, Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо, Альваро Одриосола, Серхио Регилон, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Даниэль Себальос, Мариано, Карим Бензема, Лукас Васкес и Винисиус Жуниор.

Из-за травм не попали в заявку Гарет Бэйл и Марсело. В Москву также не поедет капитан команды Серхио Рамос.

Матч ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 22:00.

Ранее сообщалось, что УЕФА определился с бригадой арбитров на матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал».

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