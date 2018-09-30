УЕФА определился с бригадой арбитров на матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал»
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Помимо Хацегана в румынскую бригаду входят ассистенты Окатвин Шовре и Себастьян Георге.
Матч между ЦСКА и «Реалом» пройдёт 2 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Гарет Бэйл не смог доиграть матч седьмого тура чемпионата Испании с «Атлетико» и может пропустить матч Лиги чемпионов с ЦСКА.