Форвард «Реала» Бэйл может пропустить матч Лиги чемпионов с ЦСКА из-за травмы

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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не смог доиграть матч седьмого тура чемпионата Испании с «Атлетико», который завершился безголевой ничьей, из-за повреждения мышцы бедра.
Форвард «Реала» Бэйл может пропустить матч Лиги чемпионов с ЦСКА из-за травмы
  • Reuters

Об этом сообщает испанское издание Marca.

Степень серьёзности травмы валлийца станет известна по итогам медицинского обследования, которое состоится в ближайшее время. Впрочем, по предварительной информации, Бэйл не сможет выходить на поле как минимум в течение недели, из-за чего ему придётся пропустить поединки «Реала» с ЦСКА в Лиге чемпионов и с «Леганесом» в испанском чемпионате.

В сезоне-2018/19 Гарет принял участие в восьми официальных матчах «Реала» во всех турнирах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в матче чемпионата Испании по футболу.

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