Чалов и Максименко вызваны в молодёжную сборную России по футболу на матчи с Македонией и Австрией

Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу во главе с Евгением Бушмановым обнародовал список игроков на матчи отбора чемпионата Европы — 2019 U-21 с национальными командами Македонии и Австрии.

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РИА Новости

В состав, опубликованный на официальном сайте Российского футбольного союза, вошли 23 человека. — вратари: Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Матвей Сафонов («Краснодар»); — защитники: Александр Лихачёв, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Лео Гогличидзе («Нижний Новгород»), Никита Калугин («Сочи»), Михаил Лысов («Локомотив»), Виталий Стежко («Пюник»), Никита Чернов (ЦСКА); — полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов»), Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Илья Жигулёв («Урал»), Игорь Коновалов («Рубин»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Владислав Пантелеев («Спартак»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Нижний Новгород»); — нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Спартак»). Россияне встретятся со сборной Македонии 12 октября в Туле, а с командой Австрии — 16 октября в Санкт-Пельтене. Сбор молодёжной команды начнётся в Новогорске 8 октября. Ранее Черчесов прокомментировал невызов в сборную России лучшего бомбардира РПЛ Чалова.