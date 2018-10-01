Чалов и Максименко вызваны в молодёжную сборную России по футболу на матчи с Македонией и Австрией
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- РИА Новости
В состав, опубликованный на официальном сайте Российского футбольного союза, вошли 23 человека.
— вратари: Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Матвей Сафонов («Краснодар»);
— защитники: Александр Лихачёв, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Лео Гогличидзе («Нижний Новгород»), Никита Калугин («Сочи»), Михаил Лысов («Локомотив»), Виталий Стежко («Пюник»), Никита Чернов (ЦСКА);
— полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов»), Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Илья Жигулёв («Урал»), Игорь Коновалов («Рубин»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Владислав Пантелеев («Спартак»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Нижний Новгород»);
— нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Спартак»).
Россияне встретятся со сборной Македонии 12 октября в Туле, а с командой Австрии — 16 октября в Санкт-Пельтене.
Сбор молодёжной команды начнётся в Новогорске 8 октября.
Ранее Черчесов прокомментировал невызов в сборную России лучшего бомбардира РПЛ Чалова.