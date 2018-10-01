Черчесов прокомментировал невызов в сборную России лучшего бомбардира РПЛ Чалова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему не стал вызывать на матчи Лиги наций с национальной командой Швеции и Турции молодых игроков «Спартака» Александра Максименко и Николая Рассказова, а также форварда ЦСКА Фёдора Чалова, который является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

«А кто сказал, что мы когда-то хотели их вызывать? Думаю, вопросы по игрокам молодёжной сборной лучше адресовать тренерам той команды. К примеру, Чалова нет сегодня, как не было и до этого. Всему своё время. Мне кажется, работой со сборной мы показали, что знаем, что делаем. Поймите, игра в команде и сборной — это разные вещи», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он сказал, что Чалову, Максименко и Рассказову необходимо доказать свою состоятельность на взрослом уровне среди национальных команд.

«Этим футболистам надо показать себя ещё в национальной сборной. Я был на матче молодёжной сборной в Нижнем Новгороде и, если честно, не увидел там тех, кто реально может нам сегодня помочь. Пусть это будет посыл им», — заключил Черчесов.

Ранее Черчесов рассказал, почему вызвал Головина на сбор национальной команды России.