Невнятная игра красно-белых, месть Карпина и визит Терри: как прошёл матч «Спартак» — «Ростов»

«Спартак» в матче девятого тура чемпионата России по футболу с минимальным счётом уступил «Ростову». Красно-белые впервые в истории проиграли этой команде на домашнем стадионе. При этом жёлто-синих возглавляет бывший главный тренер и генеральный директор столичного клуба Валерий Карпин. А единственный мяч забил экс-полузащитник «Спартака» Александр Зуев.

Один удар в створ

Финальный свисток Николая Волошина болельщики на «Открытие Арене» встретили свистом. Их эмоции можно понять, ведь «Спартак» не только продлил беспобедную серию в РПЛ до четырёх матчей, но и уступил «Ростову», которым руководит бывший главный тренер красно-белых Валерий Карпин.

При этом Массимо Каррера впервые в сезоне отошёл от схемы 4-3-3. В роли единственного нападающего выступил Луис Адриано, а под ним действовал Софьян Ханни, которого любители футбола требовали попробовать как раз на этой позиции.

Получилось не слишком удачно. «Спартак» так и не сумел взломать насыщенную и обученную линию обороны соперника. За всю игру хозяева нанесли всего один удар в створ чужих ворот — во втором тайме Фернандо достаточно неплохо пробил издали. А уже при счёте 0:1 ещё один момент упустил Лоренсо Мельгарехо, пробивший выше из перспективной позиции.

Больше моментов у «Спартака» не было. Не помог и выход на поле в качестве второго нападающего Зе Луиша. Красно-белые вновь не сумели отличиться с игры и провели совершенно невзрачный матч. После ухода Квинси Промеса в команде стало некому придумывать нестандартные ходы и обострять игру.

Демарш Комбарова

А вот Каррера после игры выглядел вполне довольным. На пресс-конференции могло показаться, что его команда добилась положительного результата.

«Должен ли «Спартак» стыдиться такого футбола? Мы стараемся всегда выходить на поле, чтобы побеждать. Стыдиться должна только та команда, которая не выкладывается полностью. Стыд — неуместное слово в нашей ситуации. Я вижу труд игроков. Да, нам сложно показывать наш фирменный футбол. Я стараюсь понять причины происходящего и работаю над тем, чтобы вернуть игру», — отметил Каррера.

Стремление итальянца сохранять лицо при не самых удачных результатах похвально, но терпение руководства не безгранично.

Футболисты же «Спартака» вели себя эмоциональнее. Так, вызывал вопросы эпизод с участием Дмитрия Комбарова. Опытный защитник вышел в стартовом составе и провёл на поле почти весь матч, но, уходя на замену, не стал пожимать руку наставнику.

С одной стороны, данный эпизод вовсе не обязательно свидетельствует о конфликте между тренером и игроком, а с другой — подтверждает теорию о проблемах в отношении между Каррерой и опытными футболистами «Спартака». Всё же Комбаров дружен с удалёнными из основы Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко.

Комбаров мимо Карреры. Но так бывает, особенно когда такой счёт pic.twitter.com/uUx5cmAK8E — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 30 сентября 2018 г.

Сюрприз от Терри

Пожалуй, единственным приятным моментом для болельщиков «Спартака» стал приезд Джона Терри. В начале сентября экс-защитник сборной Англии был близок к переезду в Россию, но в итоге отказался от этого варианта, сославшись на семейные обстоятельства.

Однако это не помешало звезде мирового футбола посетить игру в компании агента Марко Трабукки, которого многие считают едва ли не спортивным директором «Спартака».

«В России у меня появился клуб, за которым я слежу. Слежу с недавних пор, и мне было интересно посмотреть на него со стороны. Я не могу сказать, что являюсь болельщиком, так как моё сердце принадлежит «Челси», однако симпатии к «Спартаку» испытываю и ещё раз хочу извиниться за принятое решение», — цитирует Терри сайт болельщиков «Челси».

Визит Джона возродил у болельщиков красно-белых надежды на его переход, ведь опытный защитник остаётся свободным агентом. Правда, по информации СМИ, Терри может в ближайшее время завершить карьеру игрока и перейти на тренерскую работу в «Челси».

В любом случае подписание Терри стало бы отличной новостью для всех поклонников «Спартака», ведь после травмы Самуэля Жиго Каррера остался фактически с двумя центральными защитниками — Георгием Джикией и Сальваторе Боккетти.

Подножка от бывших

Для Карпина матч со «Спартаком» был более чем принципиальным, хотя сам тренер перед игрой высказывался в адрес соперника предельно дипломатично. Однако в итоге ему удалось огорчить команду, в которой он не только был футболистом, но и поработал на разных должностях.

При этом Карпин впервые в карьере встретился с родной командой и сразу же одержал победу.

Кроме того, в составе «Ростова» немало и футболистов, которые оказались «не нужны» «Спартаку»: Сергей Паршивлюк, Александр Зуев, Аяз Гулиев и оставшийся на скамейке Сергей Песьяков.

Символично, что три очка команде принёс один из них. Вышедший на замену Зуев в ходе контратаки пробил в штангу и первым же оказался на отскоке. Гол Александр демонстративно праздновать не стал.

«Чувства не описать словами. Когда забил, минут пять не мог поверить, как будто в сказке оказался, по телу бежали мурашки. Ну, а потом уже, спустя минут пять, всё осознал», — сказал Зуев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В эпизоде с голом нельзя не отметить и рывок 37-летнего Тимофея Калачёва, отдавшего результативную передачу. Опытный футболист на старте сезона чаще остаётся в запасе, но в Москве Карпин доверился ветерану, и тот провёл практически образцовый матч.

«Ростов» в лидерах

Образцовый матч провёл и весь «Ростов». Команда одержала пятую победу в сезоне и поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ. Опережают подопечных Карпина лишь «Зенит» и «Краснодар».

Главная заслуга тренерского штаба команды — отлаженная игра в обороне. В девяти матчах «Ростов» пропустил всего трижды. Это лучший результат в чемпионате. На втором месте по данному показателю идёт ЦСКА — четыре гола.

При этом подопечные Карпина потерпели всего одно поражение, неожиданно уступив в Самаре «Крыльям Советов».

А вот с игрой в атаке у «Ростова» пока есть проблемы. В девяти матчах жёлто-синие забили лишь десять мячей. Чаще всего команда полагается на забросы с флангов и рывки быстрого Алексея Ионова. Пока этого хватает, чтобы стабильно набирать очки и бороться за медали.

«Понимаем ли, как нам жить в статусе одного из лидеров чемпионата России? Нужно ещё очков 20, чтобы не вылететь», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».