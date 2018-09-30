Каррера заявил, что слово «стыд» является неуместным в отношении игры и результатов «Спартака»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, не стоит ли команде стыдиться своего поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Каррера заявил, что слово «стыд» является неуместным в отношении игры и результатов «Спартака»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы работаем ради побед, но не всегда получается побеждать. Надо порой принимать и поражения. Считаю, что стыдиться надо команде, которая не выкладывается. Я не могу жаловаться на то, как команда трудится на поле. Слово «стыд» здесь неуместно», — приводит слова Карреры ТАСС.

«Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 0:1. Таким образом, безвыигрышная серия красно-белых в РПЛ достигла четырёх матчей.

Ранее сообщалось, что Каррера назвал причины поражения «Спартака» от «Ростова» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить