Каррера заявил, что слово «стыд» является неуместным в отношении игры и результатов «Спартака»
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- РИА Новости
«Мы работаем ради побед, но не всегда получается побеждать. Надо порой принимать и поражения. Считаю, что стыдиться надо команде, которая не выкладывается. Я не могу жаловаться на то, как команда трудится на поле. Слово «стыд» здесь неуместно», — приводит слова Карреры ТАСС.
«Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 0:1. Таким образом, безвыигрышная серия красно-белых в РПЛ достигла четырёх матчей.
Ранее сообщалось, что Каррера назвал причины поражения «Спартака» от «Ростова» в матче РПЛ.