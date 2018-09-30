Каррера заявил, что слово «стыд» является неуместным в отношении игры и результатов «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, не стоит ли команде стыдиться своего поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Мы работаем ради побед, но не всегда получается побеждать. Надо порой принимать и поражения. Считаю, что стыдиться надо команде, которая не выкладывается. Я не могу жаловаться на то, как команда трудится на поле. Слово «стыд» здесь неуместно», — приводит слова Карреры ТАСС.

«Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 0:1. Таким образом, безвыигрышная серия красно-белых в РПЛ достигла четырёх матчей.

Ранее сообщалось, что Каррера назвал причины поражения «Спартака» от «Ростова» в матче РПЛ.