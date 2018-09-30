Каррера назвал причины поражения «Спартака» от «Ростова» в матче РПЛ
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«Проблема в том, что, когда такие команды закрываются в обороне, мы не находим варианты для вскрытия. Даже если соперник много не создаёт, то при первой ошибке нас наказывает. Мы медленно играли с мячом, у нас не получалось воспользоваться свободными зонами», — приводит слова Карреры Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Он отметил, что «Спартаку» нужно больше работать и стараться избегать грубых ошибок.
«Нужно работать дальше и улучшать игру. Мы делаем нашу работу, стараемся делать это как можно лучше», — добавил специалист.
«Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 0:1.
Ранее Валерий Карпин заявил, что у «Ростова» не было «глобальных» проблем в матче со «Спартаком».