Карпин заявил, что у «Ростова» не было «глобальных» проблем в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своих подопечных над московским «Спартаком»в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нельзя сказать что всё было под контролем, но глобальных проблем не было. При стандартах, понятно, разбирали и тренировали, но напряжённость всё равно была», — приводит слова Карпина Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Он отметил, что доволен результатом матча.

«С точки зрения игры были нюансы. И в позиционных атаках могли играть по-другому, и при контратаках не использовали свободные зоны, можно было делать это намного лучше», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Ростову» в девятом туре РПЛ.