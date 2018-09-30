Карпин заявил, что у «Ростова» не было «глобальных» проблем в матче со «Спартаком»
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«Нельзя сказать что всё было под контролем, но глобальных проблем не было. При стандартах, понятно, разбирали и тренировали, но напряжённость всё равно была», — приводит слова Карпина Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Он отметил, что доволен результатом матча.
«С точки зрения игры были нюансы. И в позиционных атаках могли играть по-другому, и при контратаках не использовали свободные зоны, можно было делать это намного лучше», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Ростову» в девятом туре РПЛ.