Сенсация от «Анжи», достижение «Краснодара» и победа команды Карпина над «Спартаком»: чем запомнился девятый тур РПЛ

Лидирующий в турнирной таблице чемпионата России по футболу «Зенит» сенсационно уступил на выезде аутсайдеру «Анжи». Осечкой питерцев воспользовался «Краснодар». Южане одержали шестую победу подряд в матчах разных турниров, включая Лигу Европы и Кубок России, и установили новый клубный рекорд. Между тем «Спартак» дома проиграл «Ростову» Валерия Карпина с минимальным счётом. О главных событиях девятого тура чемпионата России по футболу — в материале RT.

Рекорд Чалова и претензии к судьям

Девятый тур РПЛ открылся в пятницу в Оренбурге матчем местной одноимённой команды с ЦСКА. Очередная игра армейцев в чемпионате страны специально была вынесена на более раннюю дату, чтобы подопечные Виктора Гончаренко успели подготовиться к встрече с «Реалом» в Лиге чемпионов, которая состоится во вторник, 2 октября.

В результате московский коллектив одержал скромную, но важную победу с минимальным счётом. Единственный мяч по ходу первого тайма с пенальти провёл Фёдор Чалов. Сам же молодой нападающий одиннадцатиметровый и заработал: полузащитник соперника Вадим Афонин умудрился ногой ударить 180-сантиметрового футболиста по голове.

Попутно Чалов побил собственный рекорд результативности в РПЛ. На его счету в нынешнем сезоне чемпионата России значится уже семь мячей, а в два предыдущих Фёдор забивал по шесть.

Хозяева вполне могли сравнять счёт, а после перерыва в паре эпизодов также претендовали на пенальти. Однако оба момента получились крайне спорными. Это не помешало наставнику «Оренбурга» и футболистам команды после матча раскритиковать работу Владислава Безбородова.

Дубль Панюкова и спорное решение Лапочкина

В Екатеринбурге встречались две команды из нижней части турнирной таблицы. «Урал» неудачно начал встречу с «Арсеналом» и пропустил уже на 27-й минуте. Третий гол в сезоне записал на свой счёт Сергей Ткачёв. Подопечные Дмитрия Парфёнова оправились от шока и продолжили атаковать, но реализовать свои моменты смогли лишь во втором тайме. Два мяча Андрея Панюкова помогли его клубу продлить победную серию до двух встреч.

Однако первый из забитых мячей «Урала» вызвал бурю негодования со стороны соперников, и на то были весомые причины. В момент передачи будущий автор результативного паса Отман Эль-Кабир находился в положении вне игры. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин посоветовался с помощниками, но взятие ворот засчитал.

Тренерское чутьё Томарова и конец безвыигрышной серии «Уфы»

По схожему сценарию развивался поединок между «Уфой» и «Енисеем». Гости открыли счёт усилиями Михаила Костюкова, однако после перерыва пропустили дважды и потерпели третье поражение подряд в РПЛ. Причём свой первый мяч подопечные Сергея Томарова забили всего спустя 20 секунд после старта второй 45-минутки. В роли его организаторов выступили два футболиста, появившихся со скамейки запасных, — Иван Пауревич отдал передачу, а Вячеслав Кротов здорово пробил в дальний угол. Окончательный счёт на 69-й минуте матча установил Сильвестр Игбун.

«Уфа» одержала свою первую победу в последних семи матчах и смогла покинуть последнее место в турнирной таблице. Теперь на него переместился «Енисей», в активе которого пять очков.

Победа «Локомотива» и неназначенные пенальти

После тяжелейшего кубкового матча с «Балтикой», подопечные Юрия Сёмина на своём поле принимали «Ахмат». К этой встрече действующий чемпион подошёл сразу без двух своих лидеров — Фёдор Смолов перенёс операцию на ключице, а капитан Игорь Денисов отсутствовал из-за проблем со спиной. Однако в их отсутствие железнодорожники владели подавляющим преимуществом и одержали победу, дважды отличившись в самой концовке. Сначала точным ударом отметился Мануэл Фернандеш, а затем индивидуальным мастерством блеснул Рифат Жемалетдинов.

В очередной раз не обошлось без спорных судейских решений. Так, главный арбитр встречи Евгений Турбин имел весомые основания назначить 11-метровые в ворота обеих команд, но в нужный момент его свисток дважды промолчал. Сначала он не заметил нарушения правил на Антоне Миранчуке, а после не отреагировал на попадание мяча в руку Брайана Идову.

Махачкалинское проклятие «Зенита» и первый гол Маркизио в России

Главная сенсация тура произошла в Махачкале, где списанный всеми со счетов из-за финансовых проблем «Анжи» неожиданно нанёс поражение лидирующему «Зениту». Сергей Семак как мог мотивировал своих подопечных и подчёркивал, что недооценивать соперника ни в коем случае нельзя.

Однако в итоге питерцы всё равно выглядели не лучшим образом. Хозяева же, напротив, действовали смело и немногое позволяли маститому сопернику у собственных ворот. Главная же ударная сила «Зенита» Артём Дзюба оказался под бдительным контролем сразу трёх центральных защитников.

Но в самом начале второго тайма гости всё же отличились. Клаудио Маркизио забил первый мяч в составе «Зенита» после отскока от перекладины.

Казалось, теперь подопечные Семака спокойно доведут дело до победы, но на 71-й минуте «Анжи» сравнял счёт. Далер Кузяев потерял мяч в собственной штрафной, Апти Ахъядов выиграл борьбу у защитника, а Андрес Понсе отличился во втором матче подряд.

В осечку «Зенита» всё равно не верилось, тем более вскоре махачкалинцы остались в меньшинстве после того как опытный Дмитрий Белоруков заработал вторую красную карточку в сезоне.

Питерцы всей командой побежали вырывать победу, а в итоге не удержали даже ничью. Игорь Смольников позволил обыграть себя Роланду Гиголаеву и ударил соперника по ногам в штрафной. Одиннадцатиметровый уверенно исполнил Владислав Кулик.

«Анжи» одержал сенсационную победу, а «Зенит» в четвёртом матче подряд не сумел добыть три очка в Махачкале. Мало того ровно год назад питерцы также приехали в Дагестан в роли лидера, но с трудом вырвали ничью и угодили в серьёзный кризис, завершившийся непопаданием в медали и уходом Роберто Манчини.

Разгром от «Краснодара» и дубль Классона

Поражение «Зенита» не могло не мотивировать дополнительно конкурентов, ведь они получили хорошую возможность сократить отставание. Воспользовался ей идущий вторым «Краснодар».

Южане дома провели один из лучших матчей сезона и разгромили «Динамо» — 3:0. Открыл счёт Ари, для которого этот мяч стал третьим в последних двух матчах, а затем дубль оформил Виктор Классон.

«Краснодар» в последнее время набрал отличный ход. Команда одержала шесть побед подряд во всех турнирах (четыре — в РПЛ, и по одной — в Лиге Европы и Кубке России). Это новый рекорд для детища Сергея Галицкого.

Единственный футболист «Динамо», который мог получить удовольствие от визита на юг России — Жоаозиньо. Натурализованный бразилец провёл в «Краснодаре» семь ярких лет и только летом переехал в Москву. Болельщики встретили его тёплыми аплодисментами и специальным баннером.

А наставник хозяев Мурад Мусаев после финального свистка заявил ни много ни мало о борьбе за чемпионство. Доля истины в словах молодого тренера есть, ведь теперь его команда отстаёт от «Зенита» всего на три очка.

Гол экс-спартаковца и один удар в створ

А вот «Спартак» сократить отставание от «Зенита» не сумел. Мало того красно-белые в принципиальном матче уступили дома «Ростову», причём впервые в истории в родных стенах.

Для главного тренера южан Валерия Карпина этот успех был особенно принципиальным, ведь он не только начинал в «Спартаке» футбольную карьеру, но и долгое время работал в столичном клубе.

А единственный мяч забил ещё один экс-спартаковец Александр Зуев. Полузащитник сначала играл за «Ростов» на правах аренды, но летом клуб выкупил права на футболиста у красно-белых.

Подопечные же Массимо Карреры провели крайне невразумительный матч и за 90 минут нанесли лишь один удар в створ ворот соперника. Опасных моментов хозяева вовсе не имели. Болельщики покидали «Открытие-Арену» в гневе.

Единственным приятным впечатлением для них стал неожиданный визит на стадион Джона Терри, который признался, что поддерживает «Спартак» и ещё раз извинился перед российскими любителями футбола за то, что в последний момент отказался от переезда в Россию.

В Ростове-на-Дону, напротив, ликуют. После победы в столице команда закрепилась на третьем месте. Карпин по примеру Курбана Бердыева отладил в «Ростове» игру в обороне и в девяти матчах РПЛ его подопечные пропустили лишь три мяча — лучший показатель в чемпионате.

Пустые трибуны и гол на 94-й минуте встречи

Завершился тур волжским дерби между «Рубином» и «Крыльями Советов». Несмотря на громкую вывеску, посмотреть за поединком коллективов пришло чуть больше 6 тыс. человек, что составило лишь 14% от общей вместимости «Казань Арены».

Однако собравшихся зрителей происходящее на поле вряд ли разочаровало. Они стали свидетелями напряжённого противостояния с драматичной развязкой. Их кумиры продлили свою беспроигрышную серию до шести матчей, вырвав победу лишь на четвёртой компенсированной минуте.

Главным героем матча стал Сердар Азмун, который не только стал автором победного гола, но и отметился результативной передачей на Вячеслава Подберёзкина в первом тайме. Иранец прервал восьмиматчевую серию без забитых мячей в чемпионате России, однако имел все шансы отметиться дублем.

На 90-й минуте матча форвард с убойной позиции наносил удар по воротам, но снаряд попал в руку защитника «Крыльев» Жозе Надсона и взмыл над перекладиной. К недоумению хозяев, главный арбитр встречи Кирилл Левников оставил данный эпизод без внимания.