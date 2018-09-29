Гол Фернандеша помог «Локомотиву» одержать победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «РЖД Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе железнодорожников отличились Мануэл Фернандеш (81-я минута) и Рифат Жемалетдинов (93-я минута).

В десятом туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Ахмат» на своём поле встретится с махачкалинским «Анжи».

Ранее Андрей Кобелев выразил уверенность, что Фёдор Смолов сможет вернуться на свой прежний уровень после травмы.