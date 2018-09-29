Кобелев уверен, что Смолов сможет вернуться на свой прежний уровень после травмы

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с RT высказал мнение о травме нападающего московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.

«Чёрные и белые полосы случаются у всех футболистов. Не сомневаюсь, Фёдор вернётся на свой прежний уровень. Травмы — часть жизни спортсменов, в том числе серьёзные», — заявил Кобелев RT.

Он отметил, что травма негативно скажется на адаптации Смолова в «Локомотиве», но его отсутствие на время восстановления не станет проблемой для команды.

«В прошлом сезоне Смолова тоже не было, и ничего, «Локомотив» стал чемпионом. Справится и сейчас. У Юрия Сёмина есть люди, которые заменят Фёдора. Хотелось бы, чтобы к Лиге чемпионов железнодорожники подошли в наилучшем состоянии, после ЧМ команде приходится непросто. Но уверен, команда поборется за выход в плей-офф», — добавил эксперт.

Смолов травмировал ключицу в матче 1/16 финала Кубка России с калининградской «Балтикой».

Ранее Александр Тарханов высказал мнение, что не стоит ставить крест на Смолове из-за травмы ключицы.