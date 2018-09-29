Тарханов прокомментировал травму Смолова

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов в беседе с RT высказал мнение о травме нападающего московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.

«Ключица — не мениск и не крестообразная связка колена. Фёдор должен быстро восстановиться и проявить себя в Лиге чемпионов. Ставить на нём крест сейчас точно не стоит», — заявил Тарханов RT.

Он отметил, что в «Локомотиве» есть игроки, способные заменить травмированного форварда, но команде всё равно будет не хватать Смолова.

«Он только-только начал ловить свою игру на новом месте. Конечно, он мог серьёзно помочь железнодорожникам в Лиге чемпионов. Джефферсону Фарфану необходимо прийти в себя после чемпионата мира», — добавил эксперт.

Смолов травмировал ключицу в матче 1/16 финала Кубка России с калининградской «Балтикой».

Ранее сообщалось, что футболист успешно перенёс операцию на ключице.