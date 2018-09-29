Тарханов прокомментировал травму Смолова
- РИА Новости
«Ключица — не мениск и не крестообразная связка колена. Фёдор должен быстро восстановиться и проявить себя в Лиге чемпионов. Ставить на нём крест сейчас точно не стоит», — заявил Тарханов RT.
Он отметил, что в «Локомотиве» есть игроки, способные заменить травмированного форварда, но команде всё равно будет не хватать Смолова.
«Он только-только начал ловить свою игру на новом месте. Конечно, он мог серьёзно помочь железнодорожникам в Лиге чемпионов. Джефферсону Фарфану необходимо прийти в себя после чемпионата мира», — добавил эксперт.
Смолов травмировал ключицу в матче 1/16 финала Кубка России с калининградской «Балтикой».
Ранее сообщалось, что футболист успешно перенёс операцию на ключице.