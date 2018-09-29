Дубль Панюкова принёс «Уралу» победу над «Арсеналом» в девятом туре РПЛ

Короткая ссылка
Екатеринбургский «Урал» на своём поле обыграл тульский «Арсенал» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Панюкова принёс «Уралу» победу над «Арсеналом» в девятом туре РПЛ
  • © ФК «Урал»

Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В середине первого тайма в составе туляков отличился Сергей Ткачёв, а во второй половине игры Андрей Панюков отметился дублем и принёс «Уралу» победу.

В следующем матче «Урал» встретится с казанским «Рубином», а «Арсенал» — с «Уфой».

«Урал» набрал 11 очков и теперь занимает шестое место в турнирной таблице, «Арсенал» расположился на 11-м месте, имея в своём активе девять очков.

Ранее гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Оренбургом» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить