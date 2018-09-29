Дубль Панюкова принёс «Уралу» победу над «Арсеналом» в девятом туре РПЛ
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Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В середине первого тайма в составе туляков отличился Сергей Ткачёв, а во второй половине игры Андрей Панюков отметился дублем и принёс «Уралу» победу.
В следующем матче «Урал» встретится с казанским «Рубином», а «Арсенал» — с «Уфой».
«Урал» набрал 11 очков и теперь занимает шестое место в турнирной таблице, «Арсенал» расположился на 11-м месте, имея в своём активе девять очков.
Ранее гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Оренбургом» в матче РПЛ.