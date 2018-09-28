Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в матче стал нападающий Фёдор Чалов, на 32-й минуте реализовавший пенальти за фол на себе.

В десятом туре ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграет с «Локомотивом», а «Оренбург» на выезде встретится с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Марсело рискует из-за травмы пропустить матчи с «Атлетико» и ЦСКА.