Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

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Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Оренбургом» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в матче стал нападающий Фёдор Чалов, на 32-й минуте реализовавший пенальти за фол на себе.

В десятом туре ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграет с «Локомотивом», а «Оренбург» на выезде встретится с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Марсело рискует из-за травмы пропустить матчи с «Атлетико» и ЦСКА.

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