Футболист «Реала» Марсело рискует из-за травмы пропустить матчи с «Атлетико» и ЦСКА

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Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело получил травму в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу с «Севильей».
Футболист «Реала» Марсело рискует из-за травмы пропустить матчи с «Атлетико» и ЦСКА
  • Reuters

Марсело не смог доиграть матч до конца и покинул поле на 75-й минуте несмотря на то, что у клуба к тому моменту не осталось замен.

У футболиста диагностировано повреждение мышцы бедра — существует подозрение на разрыв, сообщает Goal. Сроки восстановления будут известны после прохождения углублённого медицинского обследования. Возможно, Марсело пропустит ближайшие матчи команды — с мадридским «Атлетико» в чемпионате Испании (29 сентября) и московским ЦСКА в Лиге чемпионов (2 октября).

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги назвал причины крупного поражения команды от «Севильи» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

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