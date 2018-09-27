Тренер Лопетеги назвал причины крупного поражения «Реала» от «Севильи»

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Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги назвал причины крупного поражения команды от «Севильи» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.
Тренер Лопетеги назвал причины крупного поражения «Реала» от «Севильи»
  • Reuters

«Наше поражение объясняется тем, что мы плохо начали игру, хотя планировали сильно надавить. Соперник показал хороший футбол. Во втором тайме мы стали действовать лучше, у нас появились шансы, какие-то возможности. Но мы должны принять поражение и поздравить «Севилью», — приводит слова Лопетеги Marca.

Он также сказал, что не связывает поражение с психологическими проблемами, добавив, что есть обстоятельства, приведшие к этому проигрышу.

В следующем матче «Реал» примет у себя мадридский «Атлетико». Матч состоится 29 сентября, начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что «Реал» разгромно проиграл «Севилье» в шестом туре Примеры.

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