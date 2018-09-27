Тренер Лопетеги назвал причины крупного поражения «Реала» от «Севильи»

Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги назвал причины крупного поражения команды от «Севильи» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

«Наше поражение объясняется тем, что мы плохо начали игру, хотя планировали сильно надавить. Соперник показал хороший футбол. Во втором тайме мы стали действовать лучше, у нас появились шансы, какие-то возможности. Но мы должны принять поражение и поздравить «Севилью», — приводит слова Лопетеги Marca.

Он также сказал, что не связывает поражение с психологическими проблемами, добавив, что есть обстоятельства, приведшие к этому проигрышу.

В следующем матче «Реал» примет у себя мадридский «Атлетико». Матч состоится 29 сентября, начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что «Реал» разгромно проиграл «Севилье» в шестом туре Примеры.