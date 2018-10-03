Ранний гол Влашича, непробиваемая защита и удаление Акинфеева: как ЦСКА победил «Реал» в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Виктора Гончаренко обыграли действующего победителя турнира со счётом 1:0 благодаря голу Николы Влашича. Армейцы не пропустили, даже несмотря на удаление основного вратаря. Игорю Акинфееву показали красную карточку в компенсированное время второго тайма после чересчур бурной реакции голкипера на игру защитника королевского клуба.

И ЦСКА, и «Реалу» предстояло сыграть на переполненных «Лужниках» без ряда ключевых игроков. Но если обо всех проблемах армейцев известно уже давно, и даже самым свежим травмированным Абелю Эрнандесу и Хёрдуру Магнуссону уже найдены замены, то Хулену Лопетеги пришлось все последние дни размышлять над стартовым составом во втором матче Лиги чемпионов.

В распоряжении испанского специалиста не было ни защитников Марсело и Серхио Рамоса, ни хавбека Иско, ни нападающего Гарета Бэйла — всех тех, без кого невозможно представить «Реал» победителем трёх последних розыгрышей Лиги чемпионов. Хотя принято считать, что даже скамейка запасных у мадридцев способна выигрывать еврокубки, но в последние дни она не радует результатами — в чемпионате Испании «Реал» пропустил три мяча от «Севильи» и сыграл в нулевую ничью с «Атлетико».

Также по теме Победа в «Лужниках»: ЦСКА обыграл «Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов Московский ЦСКА во втором туре группового этапа Лиги чемпионов обыграл испанский «Реал» со счётом 1:0. Единственный мяч на второй...

Словно не замечая проблем в своей команде, Лопетеги заодно решил дать отдохнуть Луке Модричу. Лучший футболист мира остался на скамейке запасных в матче с ЦСКА. Вместо него на поле вышел молодой Даниель Себальос. Но если у 22-летнего игрока хотя бы был опыт выступления в Лиге чемпионов, то защитник Серхио Регилон дебютировал в основном составе «Реала». На острие атаки вышли Карим Бензема и Лукас Васкес — других вариантов у Лопетеги здесь не было.

Состав «Реала» иначе как экспериментальным назвать было нельзя, а вот в ЦСКА не поменялся ни один игрок после победы над «Оренбургом». Виктор Гончаренко дал своим футболистам установку сыграть как можно активнее на первых минутах, и его пожелание было исполнено.

Уже на второй минуте Никола Влашич отобрал мяч после аута Тони Крооса и продолжил движение вперёд в сторону Рафаэля Варана. Ставший на «Лужниках» чемпионом мира защитник уступил хорвату под прессингом, и вскоре мяч оказался в воротах. «Реал» пропустил самый быстрый мяч в Лиге чемпионов за последние 11 лет — ещё быстрее был только Рой Макай из «Баварии», которому на гол хватило десяти секунд.

Открыв счёт, ЦСКА продолжил играть довольно бодро. Алан Дзагоев не упускал возможности направить в бой Фёдора Чалова, а Навасу приходилось быть предельно осторожным при розыгрыше стандартов. Игроки «Реала», если и отвечал в первой половине тайма, то попасть в створ ворот Игоря Акинфеева не могли.

Постепенно же инициатива перешла к гостям. На 28-й минуте у армейцев случился провал в опорной зоне, которым воспользовался Каземиро. Бразилец забрался далеко с мячом и пробил в штангу. С этого момента гости принялись осаждать ворота ЦСКА, позволяя подопечным Гончаренко лишь изредка отвечать не самыми опасными контратаками. Хотя у обороны «Реала» не было много работы, ещё до перерыва мадридцы использовали одну замену. Дани Карвахаль получил небольшое повреждение и уступил место Альваро Одриосоле.

Во втором тайме рисунок игры не изменился — «Реал» как играл первым номером, так и продолжал это делать. Только теперь к безуспешным забеганиям в штрафную ЦСКА добавились дальние удары Марко Асенсио. Иногда Акинфееву приходилось на них реагировать, иногда это было излишним. Армейцы оборонялись более чем достойно — схема с тремя защитниками и Иваном Обляковым на левом фланге работала очень хорошо против столь грозного соперника.

Лопетеги решил не тратить понапрасну время, и уже на 58-й минуте выпустил Модрича вместо Каземиро. Заодно в пару к Бензема вышел Мариано вместо никак себя не проявившего Васкеса. Не прошёл и час игрового времени, как «Реал» потратил все замены.

Но лучший игрок планеты не сумел войти в игру, и чаще разводил руками от действий партнёров, чем сам руководил атаками «Реала». После замены Алана Дзагоева на Дмитрия Ефремова армейцы даже сумели выйти из-под прессинга и провести осмысленную атаку, которую завершал как раз свежий полузащитник. Если бы он пробил чуть сильнее, то преимущество ЦСКА точно бы удвоилось.

Шли минуты, но «Реал» так и не мог воплотить своё преимущество во владении мячом хотя бы в один гол. Даже опасный удар в последней трети матча был всего один — на последней минуте Мариано замкнул навес Одриосолы и попал в штангу. Армейцам оставалось продержаться ещё четыре компенсированные минуты, но в добавленное время развернулась настоящая драма, и ждать финального свистка пришлось невероятно долго.

Хотя армейцы уже буквально валились на газон от усталости, Влашич и Ефремов организовали последний поход на ворота «Реала». Полузащитник навесил мяч в руки Навасу, и хотя время уже истекло, судья Себастьян Георге решил дать гостям последний шанс.

Последовал навес в штрафную армейцев на Варана и Мариано. Защитник решил сам стать героем и прыгнул за мячом, но сделал это так неудачно, что и сам промахнулся, и партнёру перегородил обзор, и армейских защитников сбил. На этот эпизод чересчур бурно отреагировал Акинфеев. Он начал жестами угрожать арбитру, который тут же показал две подряд жёлтые карточки — ЦСКА остался без основного вратаря!

К счастью, в тот момент у армейцев ещё оставалась неиспользованной одна замена. Гончаренко несколько раз откладывал выход на поле Астемира Гордюшенко, и в итоге выпускать пришлось 20-летнего Георгия Кырнаца, для которого этот матч стал дебютным в составе ЦСКА. Ощутить на себе всю мощь «Реала» он не успел — после дальнего удара Влашича на девятой минуте «Лужники» всё-таки услышали финальный свисток. Больше 70 тысяч зрителей вживую увидели, как армейцы одержали тяжёлую победу над действующим победителем Лиги чемпионов.