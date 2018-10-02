Модрич не вошёл в стартовый состав «Реала» на матч Лиги чемпионов с ЦСКА
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С первых минут на поле стадиона «Лужники» выйдут Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Каземиро, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Серхио Регилон и Даниэль Себальос.
В запасе остались Тибо Куртуа, Хесус Вальехо, Мариано, Лука Модрич, Маркос Льоренте, Альваро Одриосола и Винисиус Жуниор.
Матч ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 22:00.
Ранее стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с «Реалом».