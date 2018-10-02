Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с «Реалом»

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Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА опубликовала стартовый состав команды на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с «Реалом»
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С первым минут на поле «Лужников» выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Яка Бийол, Никола Влашич, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев и Фёдор Чалов. 

В запасе остались Георгий Кырнац, Дмитрий Ефремов, Арнор Сигурдссон, Такума Нисимура, Хёрдур Магнуссон, Астемир Гордюшенко и Тимур Жамалетдинов.

Матч ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 22:00.

Ранее главный тренер «Реала» объяснил, почему Серхио Рамос не полетел на матч ЛЧ с ЦСКА.

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