Главный тренер «Реала» объяснил, почему Рамос не полетел на матч ЛЧ с ЦСКА

Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал своё решение не брать на матч Лиги чемпионов с московским ЦСКА защитника Серхио Рамоса.

«У нас всегда есть диалог с любым игроком. Рамос — не исключение. Мы дорожим этим футболистом. Но он в чемпионате провёл на поле больше времени, чем любой другой футболист. У него должны сохраняться силы до конца сезона, он нужен «Реалу». Поэтому моим решением было не брать Рамоса», — рассказал Лопетеги на пресс-конференции.

Матч второго тура Лиги чемпионов ЦСКА с мадридским «Реалом» состоится 2 октября на московском стадионе «Лужники». Начало в 22:00.

Ранее Лопетеги выразил мнение, что ЦСКА способен преподнести сюрприз «Реалу».