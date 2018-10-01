Лопетеги считает, что ЦСКА способен преподнести сюрприз «Реалу»

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Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
Лопетеги считает, что ЦСКА способен преподнести сюрприз «Реалу»
  • Reuters

«У нас идёт улучшение, мы находим новые связи, и, очевидно, у команды достаточно ресурсов для дальнейшего прогресса. В игре с ЦСКА главная задача — создать как можно больше опасных моментов и использовать их с максимальной пользой. Мы понимаем, что в отсутствие некоторых игроков нам придётся непросто. К тому же пока непонятно, как сыграет ЦСКА. У них вернулся Магнуссон, они способны преподнести сюрприз», — сказал специалист на пресс-конференции.

Он также назвал армейцев сильным и важным соперником для «Реала»

«У ЦСКА хорошая серия, они достойно выглядят и в национальном чемпионате, и в Лиге чемпионов. К тому же плюсом для команды является то, что они умеют играть по разным схемам. Как в четыре, так и в пять защитников. Это нам предстоит решить», — добавил Лопетеги.

Матч второго тура Лиги чемпионов ЦСКА с мадридским «Реалом» состоится 2 октября на московском стадионе «Лужники». Начало — в 22:00.

Ранее тренер ЦСКА Гончаренко подвёл итоги старта сезона-2018/19.

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