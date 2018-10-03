Гол на последних минутах: «Локомотив» проиграл «Шальке» на домашнем стадионе

«Локомотив» с минимальным счётом уступил «Шальке» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный мяч гости забили в самой концовке основного времени. При этом для железнодорожников эта встреча стала первой в главном еврокубке на домашнем стадионе в Черкизове за 13 лет.

Торжественный момент для «Локо» и травмы лидеров

Среда стала для болельщиков «Локомотива» по-настоящему праздничным днём — ведь их любимая команда спустя 13 лет привезла домой матч Лиги чемпионов. В последний раз железнодорожники играли в главном еврокубке в далёком 2005-м и в том сезоне не добились в нём успеха.

Красно-зелёные с минимальным счётом уступили дома венскому «Рапиду» и не сумели пробиться в групповой этап ЛЧ. Те игры стали началом конца сильнейшего «Локомотива» начала нулевых. За вылетом из ЛЧ последовала серия неудач в первенстве страны. Железнодорожники не сумели удержать лидирующие позиции и в итоге финишировали лишь третьими, пропустив в последнем туре вперёд «Спартак».

Для нового взлёта потребовалось возвращение в Черкизово Юрия Сёмина. Под руководством мэтра команда в прошлом сезоне завоевала долгожданное чемпионство и вернулась в главный еврокубок.

Правда, старт в нём получился для железнодорожников не самым удачным. На выезде они потерпели разгромное поражение от «Галатасарая». Но дома «Локо» намеревался порадовать болельщиков победой над немецким «Шальке», который, как и красно-зелёные, начал сезон не слишком удачно, потерпев пять поражений в шести матчах Бундеслиги.

В то же время дела железнодорожников постепенно пошли на лад. В последних двух матчах подопечные Сёмина одержали две победы — над «Балтикой» в Кубке России и над «Ахматом» в чемпионате страны.

А вот погода «Локо» на этот раз подвела. С утра в Москве лил дождь. Возможно, некоторых болельщиков он отпугнул от похода на стадион, но около 20 тыс. человек игру всё равно посетили.

Впрочем, пропустить матч пришлось не только испугавшимся плохой погоды любителям футбола, но и ряду лидеров хозяев. Изначально было известно, что в игре не примет участие Джефферсон Фарфан.

Вопросы вызывало и состояние Игоря Денисова и Ведрана Чорлуки, но оба футболиста приняли участие в предматчевой тренировке, что давало некоторую надежду. В результате в заявку на игру россиянин и хорват попали, но остались на скамейке запасных.

В их отсутствие Сёмин предпочёл сыграть в два центральных защитника, ожидаемо выпустив с первых минут Бенедикта Хёведеса и Соломона Кверквелию. В опорной же зоне сыграли Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк. Наконец, место травмированного Фёдора Смолова на острие занял Эдер.

Исторический перфоманс и сухой первый тайм

Несмотря на дождь атмосфера на стадионе была по-настоящему праздничной. Фанаты не обошлись без специального перфоманса. В частности, они вывесили с трибуны гигантские вымпелы с самых важных матчей железнодорожников в Лиге чемпионов в начале нулевых — с «Монако», «Интером» и «Реалом».

А гимн Лиги чемпионов все собравшиеся и вовсе встретили с восторгом — ведь он не звучал здесь долгих 13 лет.

Воодушевлённые футболисты «Локомотива» с первых же минут бросились в атаку. Хозяева из раза в раз пытались забрасывать мяч вперёд на фактурного Эдера, а также регулярно уходили на левый фланг, где активно смотрелся Мануэл Фернандеш при поддержке старательного Брайана Идову.

Левым краем чаще атаковали и гости. Владислав Игнатьев не всегда успевал за юркими оппонентами, особенно за быстрым Хамзой Мендилем, и в конце первого тайма даже получил горчичник за неаккуратный подкат у собственной лицевой. Впрочем, до по-настоящему опасных моментов у ворот Маринато Гилерме практически не доходило. По сути, за весь первый тайм игроки «Шальке» всерьёз так и не потревожили натурализованного бразильца.

Никак не удавалось взломать оборону соперника и «Локомотиву». Однако ближе к перерыву давление со стороны железнодорожников стало более ощутимым. В нескольких эпизодах подопечные Сёмина буквально заставили немецкий коллектив вжаться в собственную вратарскую, но Баринову, Идову и Алексею Миранчуку немного не хватило удачи и точности.

В целом же первый тайм получился далеко не самым зрелищным, хотя проходил с небольшим преимуществом «Локо». В створ ворот друг друга команды практически не били.

Активность «Шальке» и роковой корнер

Казалось, что давление железнодорожников после перерыва только возрастёт, но на деле «Шальке» удалось не только отодвинуть игру от собственных ворот, но и полностью забрать мяч под свой контроль.

Если в первом тайме у хозяев регулярно проходили перспективные атаки, то во втором оборона соперника откровенно скучала без работы, поскольку коллектив Сёмина на чужой половине поля практически не появлялся. Эдер и вовсе перестал получать мяч.

Из команды как будто выпустили воздух. «Локо», как и в большинстве матчей на старте сезона, ощутимо сдал после перерыва.

Между тем «Шальке», приехавший в Москву за ничьей, начал действовать гораздо смелее. Впрочем, до опасных моментов дело по-прежнему практически не доходило. Тем не менее в паре эпизодов в игру всё-таки пришлось вступать Гилерме.

Однако напряжение нарастало, и Сёмин вынужден был за 20 минут до конца игры выпустить на поле вместо подуставшего Антона Миранчука не совсем здорового Денисова. Трибуны встретили появление капитана бурными аплодисментами.

И эта мера действительно помогла команде отодвинуть игру от собственных ворот.

Показалось, что матч катится к нулевой ничьей. Увы, за три минуты до конца основного времени удачу гостям принёс стандарт. После подачи углового Уэстон Маккенни замкнул дальнюю штангу. Гилерме пытался спасти свою команду, но сумел коснуться мяча уже за ленточкой.

После этого «Локомотив» всей командой помчался вперёд в надежде вырвать хотя бы ничью, но времени и сил на это оставалось не так много.

Болельщики практически тут же потянулись на выход. В столь значимый день железнодорожники не сумели разжиться даже ничьей и ещё больше отдалились от выхода в плей-офф.