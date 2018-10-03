Стали известны составы «Локомотива» и «Шальке» на матч Лиги чемпионов

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Пресс-службы московского «Локомотива» и гильзенкирхенского «Шальке» огласили стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стали известны составы «Локомотива» и «Шальке» на матч Лиги чемпионов
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С первых минут на поле «РЖД Арены» в составе «Локомотива» выйдут Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Брайан Идову, Соломон Кверквелия, Бенедикт Хёведес, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Мануэл Фернандеш, Антон Миранчук, Алексей Миранчук и Антонио Эдер.

В составе «Шальке» с первых минут сыграют Ральф Ферманн, Уэстон Маккенни, Хамза Мендиль, Омар Маскарель, Марк Ут, Евгений Коноплянка, Себастьян Руди, Даниэль Калиджиури, Салиф Сане, Налдо и Брель Эмболо.

Матч «Локомотив» — «Шальке-04» состоится 3 октября в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 19:55 мск.

Ранее главный тренер «Шальке» высказался о «Локомотиве» накануне матча Лиги чемпионов.

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