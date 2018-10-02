Тренер «Шальке» высказался о «Локомотиве» накануне матча Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Главный тренер гельзенкирхенского «Шальке» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
Тренер «Шальке» высказался о «Локомотиве» накануне матча Лиги чемпионов
  • Reuters

«Завтра на поле мы выйдем с позитивным настроем, не думая о делах в Бундеслиге. Нам необходимо показать максимум. Мы ко всем турнирам относимся с одинаковой ответственностью. Мы знаем, как распределить нагрузку так, чтобы хватило на все турниры», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что команда провела серьёзную подготовку к предстоящей игре, особенно с точки зрения тактики.

«У «Локомотива» команда сбалансирована, в ней нет очевидных слабых мест», — добавил специалист.

Матч «Локомотив» — «Шальке-04» состоится 3 октября в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 19:55 мск.

Ранее Маринато Гилерме заявил, что «Локомотив» должен показать свой максимум в матче ЛЧ с «Шальке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить