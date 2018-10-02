Тренер «Шальке» высказался о «Локомотиве» накануне матча Лиги чемпионов

Главный тренер гельзенкирхенского «Шальке» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

«Завтра на поле мы выйдем с позитивным настроем, не думая о делах в Бундеслиге. Нам необходимо показать максимум. Мы ко всем турнирам относимся с одинаковой ответственностью. Мы знаем, как распределить нагрузку так, чтобы хватило на все турниры», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что команда провела серьёзную подготовку к предстоящей игре, особенно с точки зрения тактики.

«У «Локомотива» команда сбалансирована, в ней нет очевидных слабых мест», — добавил специалист.

Матч «Локомотив» — «Шальке-04» состоится 3 октября в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 19:55 мск.

Ранее Маринато Гилерме заявил, что «Локомотив» должен показать свой максимум в матче ЛЧ с «Шальке».