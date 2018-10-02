Гилерме заявил, что «Локомотив» должен показать свой максимум в матче ЛЧ с «Шальке»

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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с немецким «Шальке».
Гилерме заявил, что «Локомотив» должен показать свой максимум в матче ЛЧ с «Шальке»
  • РИА Новости

«Мы знаем, что «Шальке» — сильный соперник, знаем, что играем дома, нам нужен результат. То, что мы вернули Лигу чемпионов в Черкизово, — это для нас лучшая мотивация. Мы должны показать максимум на поле, потому что болельщики ждут от нас хорошей игры», — приводит слова Гилерме «Чемпионат».

Он отметил, что для «Локомотива» очень важно одержать победу над «Шальке» в предстоящем матче.

«Знаю, что «Шальке» — молодая команда, быстрая. Ещё посмотрим, изучим. Недооценка? Таких мыслей нет, Лига чемпионов — это не чемпионат Германии, а совсем другой турнир. Здесь нет слабых команд», — добавил голкипер.

Матч «Локомотив» — «Шальке-04» состоится 3 октября в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 19:55 мск.

Ранее сообщалось, что Игорь Денисов и Ведран Чорлука тренировались в общей группе «Локомотива» перед матчем ЛЧ с «Шальке».

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